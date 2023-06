Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a plaidé lundi en faveur d’une normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite, à la veille d’un déplacement dans le royaume saoudien.

« Les Etats-Unis ont un vrai intérêt de sécurité nationale à promouvoir une normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite », a-t-il déclaré dans un discours à Washington.

« Nous pouvons et devons jouer un rôle à part entière pour faire avancer cette cause », a affirmé le secrétaire d’Etat américain, ajoutant cependant n’avoir « aucune illusion sur le fait que cela puisse se faire rapidement ou facilement ».

Mais il a insisté sur le fait qu’il y travaillerait lors de son déplacement de mardi à jeudi en Arabie saoudite.

Blinken doit se rendre mardi à Jeddah, le port saoudien où la famille royale saoudienne prend ses quartiers d’été, ainsi qu’à Ryad mercredi et jeudi, où il participera notamment à une réunion de la coalition des pays luttant contre le groupe Etat islamique.

Looking forward to my visit to Saudi Arabia, where I will meet Saudi government leaders. I will also participate in the U.S.-Gulf Cooperation Council Ministerial and co-host the Global @coalition to Defeat ISIS Ministerial with Saudi Foreign Minister @FaisalbinFarhan.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 2, 2023