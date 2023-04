Otan: Blinken appelle Turquie et Hongrie à approuver « sans délai » l’adhésion de la Suède

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé mardi la Turquie et la Hongrie à approuver « sans délai » l’adhésion de la Suède à l’Otan, peu après l’entrée officielle de la Finlande dans l’Alliance atlantique.

« Nous encourageons la Turquie et la Hongrie à ratifier les protocoles d’adhésion de la Suède sans délai afin que nous puissions accueillir la Suède dans l’Alliance atlantique aussi vite que possible », a-t-il déclaré dans un communiqué diffusé à l’issue d’une cérémonie de lever du drapeau finlandais au siège de l’Otan à Bruxelles.

La Turquie bloque l’adhésion de la Suède, accusée de passivité face à des « terroristes » kurdes réfugiés dans ce pays et réclame des extraditions sur lesquelles le gouvernement n’a pas le dernier mot. La Hongrie reproche pour sa part à la Suède ses critiques contre le gouvernement de Viktor Orban, accusé de ne pas respecter l’état de droit.

Good to see Swedish Foreign Minister @TobiasBillstrom today in Brussels, and to discuss U.S.-EU cooperation and our support for Ukraine. Sweden is ready to join the @NATO Alliance. pic.twitter.com/noJrcUCu0f

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 4, 2023