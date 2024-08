Les Forces armées royales (FAR) marocaines progressent dans l’acquisition des systèmes américains de lance-roquettes HIMARS et de missiles balistiques tactiques ATACMS. Le Royaume est ainsi en passe de devenir le premier pays d’Afrique du Nord à déployer ce système sophistiqué.

L’acquisition par le Maroc des systèmes avancés d’artillerie HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) et de missiles balistiques tactiques ATACMS (Army Tactical Missile Systems) « progresse », selon Defence Web. Dans un récent article, le site spécialisé en affaires militaires rappelle que les Etats-Unis ont approuvé en avril de l’année dernière deux ventes militaires à l’étranger (Foreign military sales – FMS) en faveur du Maroc concernant des systèmes HIMARS et des missiles sophistiqués de type JSOW (Joint Stand Off Weapons), pour une valeur totale dépassant 750 millions de dollars.

Plus précisément, détaille la même source, le Royaume voulait acquérir 18 lanceurs HIMARS M142, ainsi que des véhicules polyvalents HMMWV, des véhicules de ravitaillement FMTV, et d’autres équipements essentiels dont des munitions, pour une valeur totale de 524 millions de dollars.

Le Maroc veut équiper les HIMARS de 40 missiles ATACMS M57 capables d’atteindre des cibles à une distance maximale de 300 km. Le système inclura également des roquettes GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) avec des portées allant jusqu’à 70 km, offrant une capacité de frappe de précision pour les cibles spécifiques.

Le 2 juillet dernier, le département de la Défense des États-Unis a annoncé que la société Lockheed Martin a été contractée pour la fabrication de ces systèmes pour le Maroc, l’Estonie, la Lettonie et la Pologne.

Avec cette acquisition, incluant les JSOW, le Maroc se prépare à devenir le premier pays d’Afrique du Nord à déployer le HIMARS, rejoignant ainsi la Jordanie et les Émirats arabes unis, seuls autres pays de la région à posséder ce système qui a déjà prouvé son efficacité sur le terrain, notamment en Ukraine, où il a été utilisé avec succès contre les forces russes.

En se dotant de ces capacités avancées, le Maroc affirme sa position stratégique et renforce son dispositif de défense, en réponse aux menaces croissantes dans la région et à l’évolution du contexte géopolitique de plus en plus complexe.