Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a déclaré s’être entretenu, mercredi, avec le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, sur la situation politique qui prévaut au Sénégal après les manifestations violentes qui ont secoué le pays à la suite de la condamnation à deux ans de prison, de l’opposant Ousmane Sonko.

‘’Je me suis entretenu aujourd’hui au téléphone avec le président Macky Sall. Nous avons discuté de la situation politique au Sénégal’’, a déclaré le secrétaire d’Etat américain sur son compte Twitter.

Lors de sa conversation téléphonique avec le chef de l’Etat, Blinken a présenté ses ‘’condoléances pour ceux qui ont été tués lors des récents troubles’’. Washington a aussi ‘’réitéré son soutien au peuple sénégalais et aux valeurs démocratiques’’..

L’opposant Ousmane Sonko, poursuivi en justice pour « viol » et « menaces de mort » sur la jeune dame Adji Sarr, a été condamné le 1er juin par la chambre criminelle du tribunal de Dakar à deux ans de prison ferme pour ‘’corruption de la jeunesse’’. Le juge lui a aussi infligé une amende de 600.000 francs CFA (10.000 dirhams).

Spoke today with President Macky Sall; we discussed the political situation in Senegal, and I expressed my condolences for those killed during recent unrest. I reiterated the United States’ support for the Senegalese people and democratic values.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 7, 2023