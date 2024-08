Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi vouloir la libération du « maximum d’otages vivants » dès la première phase d’un plan en trois phases proposé par les Etats-Unis pour une trêve à Gaza.

« Je voudrais souligner les efforts pour libérer un maximum d’otages vivants dès la première étape de l’accord », a affirmé M. Netanyahu dans une vidéo diffusée après sa rencontre avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

Le plan proposé fin mai par le président américain Joe Biden prévoit dans une première phase une trêve de six semaines accompagnée d’un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza et la libération d’un certain nombre des 111 otages enlevés le 7 octobre lors de l’attaque du Hamas en Israël et toujours retenus à Gaza.

Israël et le mouvement islamiste palestinien affirment depuis des semaines soutenir ce plan mais le Hamas accuse désormais Israël d’avoir ajouté de « nouvelles conditions » qu’il estime se voir imposer via des « diktats américains ».

M. Netanyahu a dit ne « pas pouvoir être flexible » sur certains points et plaide pour « des négociations, pas un échange où on ne fait que donner sans rien recevoir ».

En réaction aux déclarations de M. Blinken, qui a de nouveau plaidé lundi en Israël pour parvenir au plus vite à un accord sur Gaza, le Forum des familles d’otages a appelé « toutes les parties concernées à signer un accord dès que possible ».

Ce collectif israélien composé de familles ayant des proches retenus à Gaza ajoute dans son communiqué que « le temps est compté pour les otages ».

« Nous ne pouvons pas nous permettre de gâcher cette occasion cruciale, qui pourrait être la dernière », insiste le texte.

L’attaque du Hamas a entraîné la mort de 1.400 personnes côté israélien, majoritairement des militaires, selon des données officielles israéliennes (ce chiffre a été revu à la baisse à deux reprises).

Sur 251 personnes enlevées ce jour-là, 111 sont toujours retenues à Gaza dont 39 déclarées mortes par l’armée.

L’offensive israélienne lancée en représailles dans la bande de Gaza assiégée a fait au moins 40.139 morts, selon le ministère de la Santé palestinien, qui ne détaille pas le nombre de civils et de combattants tués.