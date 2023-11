Annoncée par les médias marocains depuis quelques jours, l’information a été confirmée par la FIFA: la rencontre qui devait opposer le Maroc à l’Erythrée le 16 novembre, est officiellement annulée. Regragui a affirmé qu’il n’y aura pas de match amical pour combler cette fenêtre FIFA.

Dans le cadre de la trêve internationale, les Lions de l’Atlas se rassembleront ce lundi au Complexe Mohammed VI de Salé à quelques jours des éliminatoires du Mondial 2026. Pour ce faire, Walid Regragui, sélectionneur national, a dressé sa nouvelle liste des joueurs convoqués.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي إريتريا و تنزانيا

🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Eritrea & Tanzania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/UOmXGUltZH

