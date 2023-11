À quelques jours du prochain rassemblement des Lions de l’Atlas, Walid Regragui a dévoilé sa nouvelle liste, marquée par l’absence de plusieurs habitués. Un nouveau profil vient d’y faire son entrée. Détails.

Le sélectionneur national a tenu ce jeudi une conférence de presse au Complexe Mohammed VI de football de Salé où il a révélé les 25 Lions de l’Atlas convoqués pour les prochaines échéances de l’équipe nationale. Cette liste a été marquée par l’absence de plusieurs habitués de la compo’ de coach Regragui suite aux blessures.

Le coach national a conservé la défense de la tanière. Aucun changement ce niveau. On y retrouve les mêmes Lions de l’Atlas, convoqués lors du dernier rassemblement.

C’est au milieu de terrain que le sélectionneur national a dû faire des choix en raison principalement de plusieurs cas de blessures. C’est notamment le cas de la nouvelle pépite du milieu de terrain marocain, grand absent de cette liste.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي إريتريا و تنزانيا 🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Eritrea & Tanzania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/UOmXGUltZH — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 9, 2023

Après une première convocation avec l’équipe A et une impressionnante performance face au Liberia, Oussama El Azzouzi se retrouve malgré lui éloigné de ce rassemblement. Le jeune joueur a contracté une blessure au gracile droit avec son équipe de Série A, le Bologne FC. Il devrait donc s’absenter des pelouses pour une durée de 3 semaines.

Même chose pour l’autre milieu de terrain des Lions de l’Atlas, Selim Amallah, évoluant en ce moment avec le Valence CF en Liga. Amallah est hors course depuis quelques jours maintenant. Son club avait annoncé, plus tôt, cette semaine que le joueur souffre d’une blessure à l’adducteur. Regragui comptait énormément sur lui.

D’autres joueurs font leur grand retour. Il s’agit entre autres du milieu de terrain du Wydad de Casablanca, Yahya Jabrane. En effet, le capitaine du WAC, “remplace ici El Azzouzi”, a annoncé le coach en conférence de presse. Selon ce dernier, Jabrane, qui disputera avec son équipe la finale de l’African Football League, mérite sa place au vu de ses dernières prestations avec les Rouges.

Sofyan Amrabat est de retour aussi. Le sociétaire du Manchester United est convoqué pour ce stage avec les Lions de l’Atlas. Absent du dernier rassemblement en raison d’une blessure, Amrabat est bel et bien prêt pour rejoindre la tanière.

« Les choix prennent en compte l’expérience des joueurs, surtout que des échéances majeures approchent à grands pas (la CAN en janvier prochain, ndlr), mais il y a également des joueurs pour l’avenir », a expliqué Regragui.

En attaque, on retiendra un seul changement. Il s’agit de arrivée d’un nouveau profil dont la convocation est attendue depuis plusieurs mois. Du haut de ses 23 ans, Sofiane Diop intègre pour la première fois les Lions de l’Atlas. Après un changement de nationalité sportive, la pépite de l’OGC Nice a choisi de représenter le Maroc.

Le dernier but de Sofiane Diop avec Nice, leader de Ligue 1 🇲🇦🔥 pic.twitter.com/2B44bG6EV9 — SOCCER212 (@SCCR_212) November 9, 2023

Diop est l’un des jeunes talents de la Ligue 1 française. Il a à son actif pas moins de 21 buts et de 13 passes décisives pour un total de 166 matchs dont 101 titularisations. Vrai technicien, ce dernier pourrait faire la différence et apporter plus d’efficacité à l’équipe nationale.

L’équipe nationale disputera deux matchs dans le cadre de la phase des groupes des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde. Cependant, la rencontre contre l’Erythrée pourrait être annulée en attendant la confirmation de l’instance suprême de football, la FIFA. Les Lions devraient ensuite s’envoler à Dar Es-Salam pour affronter l’équipe nationale tanzanienne le 21 novembre.