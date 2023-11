Forts de leurs performances à la dernière Coupe du monde au Qatar et de leur grinta avec leurs clubs respectifs, sept Lions de l’Atlas ont été nommés mercredi pour le trophée de meilleur joueur de l’année 2023 (CAF Awards).

Ainsi, Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi, Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat, Yahya Jabrane, Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri ont été nominés aux côtés de 23 autres joueurs africains pour ce prix.

Your nominees for the 2023 Player of the Year (MEN) award.

Elu troisième meilleur gardien au monde le 30 octobre dernier, Yassine Bounou a été également nominé ce matin pour le trophée de meilleur portier de l’année en Afrique par la CAF.

Your nominees for Goalkeeper of the Year (MEN) award are in!

