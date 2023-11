Le sélectionneur national Walid Regragui a dévoilé ce jeudi matin lors d’une conférence de presse la nouvelle liste des Lions de l’Atlas convoqués à quelques jours du prochain rassemblement.

Il s’agit là d’une liste très attendue par les milliers de fans de l’équipe nationale. Pour rappel, cette trêve internationale intervient dans le cadre des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2026.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي إريتريا و تنزانيا

🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Eritrea & Tanzania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/UOmXGUltZH

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 9, 2023