En visite officielle actuellement au Maroc, le président du parlement israélien Amir Ohana a annoncé qu’il offre au Maroc le « plus petit Coran du monde ».

« Le plus petit Coran du monde est en route vers le parlement du Maroc », a tweeté jeudi Amir Ohana, qui effectue actuellement une visite officielle au Maroc, à l’invitation du président de la chambre des représentants Rachid Talbi Alami.

« Dans peu de temps, je rencontrerai le président du parlement marocain, Rachid Talbi El Alami, qui, par son invitation, a rendu cette visite historique, car ce sera la première fois que le président de la Knesset effectuera une visite officielle au parlement d’un pays musulman », rappelle le président de la Knesset, lui-même d’origine marocaine.

« A cette occasion, j’ai choisi d’offrir à mes hôtes un cadeau extraordinaire qui relie le monde religieux musulman au summum de l’innovation israélienne : un nano-Coran », a-t-il fait savoir.

הקוראן הקטן בעולם בדרכו לפרלמנט של מרוקו 🇮🇱🇲🇦 בעוד זמן קצר אפגוש את נשיא הפרלמנט המרוקאי ראשיד טלבי אל עלמי, שבהזמנתו הפך את הביקור להיסטורי, משום שזו תהיה הפעם הראשונה שיו »ר כנסת יערוך ביקור רשמי בפרלמנט של מדינה מוסלמית. לרגל המעמד, בחרתי להעניק למארחי מתנה יוצאת דופן… pic.twitter.com/KmSJBzQJPh — Amir Ohana – אמיר אוחנה (@AmirOhana) June 8, 2023

« A l’intérieur d’une boîte en verre d’édition qui sera présentée au président du parlement marocain, se trouvera une puce mesurant 4,7 millimètres et d’une infime épaisseur de 500 microns contenant la plus petite version du Coran, sacrée pour la religion musulmane, avec ses quelque 320.000 lettres imprimées avec la nanotechnologie israélienne », détaille Amir Ohana.

Selon ce dernier, la « percée des relations israélo-marocaines au niveau parlementaire est une formidable opportunité de relier le passé et l’avenir, entre tradition et progrès, entre l’ancien et le nouveau, et de donner une place de respect à l’innovation et à la technologie israéliennes ».

Le président de la Knesset Amir Ohana est arrivé mercredi 7 juin à Rabat, dans le cadre d’une visite officielle de deux jours. Il a notamment eu l’occasion de découvrir les ruelles de l’ancienne médina de Rabat, en compagnie du chef de mission au bureau de liaison d’Israël à Rabat, Shaï Cohen.