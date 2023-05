Le président de la Knesset Amir Ohana, d’origine marocaine, devrait effectuer début juin une première visite officielle au Maroc.

C’est la première fois que Amir Ohana se rendra au Maroc en tant que président du parlement israélien. Selon la radio israélienne Kan 11 News, cette visite officielle se fera début juin. L’information a été également confirmée par l’agence de presse turque Anadolu, qui cite une source parlementaire. Selon cette dernière, la visite est prévue la semaine prochaine.

« La visite d’Ohana, la première du genre au Maroc, en sa qualité de président de la Knesset israélienne, intervient en réponse à une invitation officielle du Parlement marocain », a souligné cette source qui a préféré rester anonyme.

Un groupe d’amitié parlementaire Maroc-Israël a vu le jour à la Chambre des représentants, mais aucune annonce officielle n’a été faite sur sa création. Il est présidé par le député Nor-Edin Elhrouchi, du groupe constitutionnel démocratique et social.

Cette commission d’amitié compte également Abdelmajid Ben Kamra du groupe Haraki, Tarik Kadiri du groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, Abdellatif Zaim du groupe Authenticité et modernité, El Mehdi El Alaoui du groupe socialiste, en plus de Chafika Lachraf et Raouf Abdellaoui Maan qui n’appartiennent à aucun groupe ou groupement.

L’ex-ministre Amir Ohana, d’origine marocaine, avait été élu fin décembre nouveau président de la Knesset, une première pour un député ouvertement homosexuel dans ce pays, relevait alors l’AFP.

Député depuis 2015, il a été ministre de la Sécurité intérieure entre 2020 et 2021 et ministre de la Justice entre 2019 et 2020. « Le Maroc est un partenaire essentiel d’Israël dans la région arabe et en Afrique parce que la relation entre les deux pays est historique et enracinée, surtout après la signature des accords d’Abraham », avait assuré notamment l’ancien ministre israélien, dans un entretien accordé à Assabah début décembre, affrimant par ailleurs que la « Marocanité du Sahara est irrévocable« .

« Si un jeune garçon ou une jeune fille regardent cette cérémonie, qu’ils sachent que, quelle que soit leur identité et leur origine, je veux leur dire que vous avez les moyens d’arriver où vous voulez », avait déclaré Amir Ohana dans son discours prononcé au Parlement israélien après sa nomination, rappelant les origines modestes de ses parents immigrants du Maroc dans les années 1950.