Le Maroc condamne l’incursion de certains extrémistes israéliens dans la mosquée Al Aqsa, affirme le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans un communiqué.

Le Royaume du Maroc, dont le Roi Mohammed VI préside le Comité d’Al Qods, réaffirme son refus catégorique de toute mesure violant le statut juridique et historique de la Ville sainte et de ses Lieux saints, y compris la mosquée Al Aqsa, ou l’imposition de restrictions à l’entrée des fidèles, en soulignant la nécessité de préserver son caractère civilisationnel islamique et d’éviter toute forme d’escalade et de provocation.

Le Maroc, sous la direction du roi Mohammed VI, a réaffirmé que « l’instauration d’une paix juste et globale et la consolidation d’une stabilité durable dans la région restent tributaires de la création d’un État palestinien indépendant sur les frontières de juin 1967 avec Al Qods-Est comme capitale, conformément aux résolutions de la légitimité internationale et dans le cadre de la solution à deux États ».