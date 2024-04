La Chambre des représentants a tenu lundi une séance plénière consacrée à l’élection des présidents des commissions permanentes conformément à l’article 62 de la Constitution et aux dispositions de l’article 89 du règlement intérieur de la Chambre.

Au cours de cette séance plénière, présidée par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, l’élection s’est déroulée selon un mode de scrutin de liste des huit candidats à la présidence des commissions retenues, alors que deux autres candidats à la présidence de la commission du contrôle des finances publiques ont été élus par bulletins contenant leurs noms propres.

Ainsi, la députée Salma Benaziz du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI) a été élue présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger, alors que le député Mohamed Oudmine du groupe du Parti Authenticité et modernité (PAM) a été élu président de la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville.

Il a été également procédé à l’élection de Saïd Baaziz du groupe socialiste (opposition) en tant que président de la Commission de justice, de législation et des droits de l’Homme et de Lahcen Saadi du groupe du RNI, en tant que président de la Commission des finances et du développement économique.

De même, Hamid Noughou du groupe constitutionnel, démocratique et social a été élu président de la Commission des secteurs sociaux, Abdelaziz Lachhab du groupe istiqlalien pour l’unité et l’égalitarisme occupera le poste de président de la Commission des secteurs productifs et Brahim Ouaba du groupe haraki, a été élu président de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement.

Addi Chajri du groupe du Progrès et du socialisme a été, de son côté, élu président de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication.

La présidence de la Commission du contrôle des finances publiques est revenu, quant à elle, à Mohamed Hjira avec 151 voix contre 53 voix pour sa concurrente Aicha El Koute du groupement de la justice et du développement.