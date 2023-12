Mehdi Ezzouate, porte-parole de la direction du Wydad de Casablanca est sorti de son silence. Dans un post, le responsable a fait une mise au point sur la situation juridique du club après l’arrestation de son président, Saïd Naciri.

Depuis l’arrestation de son président, Saïd Naciri, le comité du Wydad de Casablanca a observé le silence. Pourtant, plusieurs questions restaient en suspens. C’est dans ce sens que l’avocat au barreau de Casablanca et également porte-parole du WAC vient de réagir à travers un post Facebook. Mehdi Ezzouate y évoque la situation juridique de la direction des Rouges.

Alors que certains demandent la mise en place d’un comité intérimaire pour diriger le club, le porte-parole écarte cette option : « la loi 30.09 encadrant le domaine juridique et réglementaire des associations sportives ne mentionne dans aucune de ses lignes le terme « Comité intérimaire », et c’est notre point de départ pour clarifier cette situation juridique en plus du statut modèle”, explique-t-il. Il affirme que le bureau directeur est « toujours présent et opérationnel » pour gérer les affaires du WAC.

Said Naciri est accusé de «trafic de drogue», selon son avocat

Concernant l’éviction du président, Ezzouate explique que Naciri ne risque rien pour l’instant même s’il est poursuivi en état d’arrestation. “En ce qui concerne les poursuites judiciaires, l’éviction n’a lieu qu’après qu’une décision judiciaire finale soit rendue contre la personne”, affirme le porte-parole du Wydad . « Saïd Naciri est donc innocent jusqu’à preuve du contraire », écrit-il.

Quant à la présidence, Naciri devrait nommer un de ses adjoints “pour le remplacer dans le cadre des tâches de gestion assignées au bureau de direction”. De nouvelles informations pourraient être dévoilées ces prochains jours, conclut le responsable.