Le Conseil communal de Casablanca a approuvé, ce jeudi, à l’unanimité un projet de convention avec la Sonarges pour la réhabilitation, la gestion et l’entretien du Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Casa Event out, la Sonarges in ! La Société nationale de réalisation et de gestion des stades (Sonarges), devenue récemment la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (SNRGES) vient d’ajouter le stade Mohammed V à la liste des terrains de foot dont elle assure la gestion et l’entretien.

Après moult résistances, le Conseil de la ville de Casablanca a décidé enfin de mettre fin au contrat le liant à la société de développement local (SDL) dirigée par Mohamed Jouahri.

En effet, au cours d’une session extraordinaire tenue ce jeudi, le Conseil dirigé par Nabila Rmili a résilié la convention le liant à la SDL.

Casa Events a été pointé du doigt après le décès de la supportrice Nora du Raja de Casablanca avant le match contre Al Ahly au stade Mohammed V. Une réunion du Conseil de la ville a été convoquée durant la semaine qui a suivi ce drame.

Présidée par le vice-président chargé du secteur sportif Abdellatif Naciri, cette réunion a été boudée par le directeur général de Casablanca Events et Animation, Mohamed Jouahri.

Le Conseil a décidé donc de se passer des services de la SDL chargée de la gestion du stade après que son DG n’ait pas daigné rendre des comptes au Conseil de la ville dont il dépend.