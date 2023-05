Fermée depuis près de quatre mois, la zone 6 du stade Mohammed V sera bientôt rouverte au public, après les résultats concluant de l’étude menée par le Laboratoire public d’essais et d’études (LPEE) commanditée par le Conseil de la ville de Casablanca.

Le Conseil de la ville de Casablanca a reçu le rapport technique de LPEE, « qui confirme la validité des gradins dans la zone 6 pour recevoir du public », a déclaré à H24 info, Karim Glaïbi, membre du Conseil de la ville de Casablanca.

« Bien que nous étions convaincus que la zone pouvait toujours accueillir le public, nous voulions l’avis d’experts. Nous en avons ramené de Suisse ce qui a peut-être mis un peu plus de temps, mais cela nous permet d’être entièrement sûrs de notre décision », explique notre interlocuteur.

« La zone 6 joue le rôle d’un catalyseur pour le stade Mohammed V et à l’approche de la finale de la Ligue des champions africaine (Wydad- Al-ahly) nous voulions qu’elle soit ouverte », poursuit le membre du Conseil de la ville, confirmant ainsi qu’elle sera ouverte avant le mois de juin.

De ce fait, « Casablanca Events commencera bientôt à émettre des billets pour la zone 6, bien que des travaux soient toujours en cours « , confirme notre source, notant que « le stade est toujours en travaux, mais cela ne l’empêche pas d’accueillir les supporters ».

« La zone 6 du Stade Mohammed VI ne représente aucun danger pour les supporters » , a affirmé pour sa part la maire de Casablanca, Nabila Rmili, mercredi sur 2m, se référant aux résultats d’une étude du cabinet LPEE commanditée par le Conseil qu’elle préside.

«Les vibrations senties par les supporters dans cette zone sont normales et c’est le cas dans tous les complexes sportifs du genre », a-t-elle souligné, affirmant que ladite «zone ne présente pas de risque pour les supporters qui peuvent y accéder librement, sauf qu’elle nécessite des travaux ».

بعد إغلاق « المنطقة 6 » بمركب محمد الخامس منذ مدة بسبب الحديث عن اهتزازات في المدرجات، كشفت عمدة البيضاء، نبيلة الرميلي، أن الجماعة والشركة المكلفة بتدبير المركب ينتظران نتائج الخبرة من أجل الحسم في إمكانية اعادة فتح هذه المنطقة .

«Quand on a commencé à trop parler de la zone, nous avons fait appel au cabinet LPEE (Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes, ndlr) pour une étude préliminaire sur la zone », a-t-elle expliqué. Cette étude a été menée en marge des matchs du Wydad et du Raja, a révélé Rmili en réaffirmant qu’ «il n’y a pas de risque et les supporters peuvent accéder à la zone 6».

Cependant, des travaux sont à prévoir car, la zone se trouve au dessus de la piscine du Complexe qui dégage de l’humidité, a noté la maire en précisant que l’étanchéité a été refaite lors de la dernière restauration du terrain Mohammed V.