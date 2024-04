Rétrospectives, échanges entre artistes, expositions inédites… H24Info vous propose une sélection des principaux événements dans la peinture, l’art contemporain ou la photographie.

Abdellah Wahbi, un regard qui vient de l’Est

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger organise, du 25 avril au 24 mai à l’Espace Rivages, à Rabat, l’exposition «Des toiles de la Russie» de l’artiste maroco-russe Abdellah Wahbi. Né en 1964 à Amanouz, dans la province de Tiznit, il vit et travaille à la ville de Belgorod en Russie depuis 1993. Il est notamment vice-président de l’Union créative des artistes de la Russie à Belgorod en 2018 et membre du conseil d’administration et du jury des expositions internationales. Paysages urbains réalistes, art conceptuel et abstraction… Abdellah Wahbi diversifie les lignes de sa création. Des figures et des silhouettes traversent les rues de ses toiles mystérieuses, où maisons et couleurs donnent une authenticité aux paysages.

Espace Rivages, Rabat

Du 25 avril au 24 mai 2024

Tout feu, tout flamme

«Feux», l’exposition de l’artiste Yacout Hamdouch, ouvrira ses portes au public à La Galerie 38 de Marrakech du 3 mai au 29 juin. L’exposition offre une méditation profonde sur l’un des éléments les plus puissants et mystérieux de notre univers: le feu. En explorant les multiples facettes de cet élément primordial, Yacout Hamdouch nous invite à plonger dans un monde où la flamme incandescente éclaire notre imaginaire et nourrit notre réflexion.

Depuis sa découverte, le feu a joué un rôle essentiel dans l’histoire de l’humanité, symbolisant à la fois la richesse, la fertilité et le renouveau. Chaque feu est unique dans sa flamboyance, ses couleurs et sa vivacité, offrant une palette de teintes à explorer. Et c’est à travers l’acrylique sur toile et sur bois que Yacout Hamdouch a décidé de s’exprimer. Explorant la nature complexe de la mémoire et de la perception, elle remet en question les notions de fidélité et d’objectivité dans la représentation du passé, cherchant toujours à exprimer la sincérité la plus authentique de ses souvenirs, qu’ils soient lumineux ou sombres, joyeux ou mélancoliques. Son approche artistique subtile et introspective invite le spectateur à réfléchir sur sa propre relation avec le temps et la mémoire, faisant de Yacout Hamdouch une voix singulière dans le paysage artistique contemporain.

La Galerie 38, Marrakech

Du 3 mai au 29 juin 2024

Un voyage visuel surréaliste au-delà des frontières

African Arty accueille, à Casablanca, les œuvres et les sculptures de Houda Terjuman, une artiste de renommée internationale qui a exposé au Maroc, aux Etats-Unis, en Europe ainsi qu’aux Emirats arabes unis. Ses œuvres ont aussi été présentées dans différents musées, dont l’Aga Khan Museum au Canada, l’Institut du monde arabe en France, ou encore le musée Mohammed VI de Rabat dont elle a rejoint les collections.

Née à Tanger d’un père syrien et d’une mère suisse, Houda Terjuman utilise ses sculptures flottantes et ses peintures pour raconter l’histoire de la migration, de l’exil, de l’attachement aux racines et de la recherche d’identité. Ses œuvres surréalistes nous entraînent dans un long voyage à travers le Moyen-Orient, l’Europe et l’Afrique. « Mes sculptures et mes peintures sont de petits objets familiers qui tissent des étoiles. Ces petits objets sont porteurs d’espoir et de ponts entre les cultures. Une chaise vide symbolise ce que nous avons laissé derrière nous et nous maintient en contact avec nos racines. Un bateau solitaire est porteur d’espoir. Un pont flottant nous invite à établir des liens et à faire preuve d’empathie à l’égard de l’inconnu, » affirme l’artiste.

African Arty, Casablanca

Le vernissage aura lieu le jeudi 9 mai

C’est le temps des estampes…

La Fondation Al Mada met à l’honneur l’art de l’estampe en dévoilant, en partenariat avec la Fondation Chraïbi Abderrazik, un projet inédit intitulé: Atelier Musée de l’estampe. C’est l’occasion de découvrir des estampes réalisées depuis 50 ans par l’atelier d’art graphique Marsam, ainsi qu’un ensemble de gravures en hommage au grand artiste et maître graveur marocain Aziz Abou Ali.

Créée par Rachid Chraïbi et Zineb Abderrazik, Marsam, galerie d’art contemporain et premier atelier d’estampes du Maroc, a produit avec des artistes plasticiens de renoms des sérigraphies d’art, des gravures et des lithographies. Éditées en série limitée, signées et numérotées, ces estampes permettent de passer de la création d’œuvres uniques à la production d’œuvres originales en partage. Marsam a également édité des porte-folios d’art, permettant une rencontre entre peintres et écrivains autour de projets thématiques de livres de bibliophilie.

Jusqu’au 11 mai 2024 à la Villa des Arts de Casablanca

et du 21 mai au 30 juillet 2024 à la Villa des Arts de Rabat

Najia Mehadji, au nom de la rose

Dès les années 80, l’œuvre de Najia Mehadji effectue une synthèse entre un art contemporain qui renouvelle la peinture et des éléments de l’art islamique tels que la coupole, le polygone, le floral, l’arabesque ou la calligraphie, au bénéfice de nouveaux concepts et de nouvelles formes au sein desquels l’artiste invente son propre style. Considérée comme l’une des artistes majeures de la scène africaine, Najia Mehadji ne cesse de renouveler son art en lui ouvrant à chaque fois de nouvelles possibilités d’expression. Une constante demeure toutefois dans ses œuvres : un geste reconnaissable entre tous et qui permet d’identifier immédiatement l’auteur des peintures et des dessins. Cette gestuelle à la fois libre et parfaitement maîtrisée s’impose dans les œuvres de Najia Mehadji comme une tentative de percer le mystère même de la peinture.

Les œuvres de Najia Mehadji font partie de nombreuses collections dont celle de l’Institut du monde arabe (France), du Fonds national d’art contemporain de Paris (France), du Musée d’art moderne et contemporain du Centre Georges Pompidou (France), du Musée d’art moderne de Céret (France), du Musée des beaux-arts d’Amman (Jordanie) et du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de rabat. L’artiste vit et travaille entre Paris et Essaouira.

L’Atelier 21, Casablanca

Du 23 avril au 24 mai