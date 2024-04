Il y a un peu moins de vingt ans, le FC Barcelone pensait à recruter Mouhcine Iajour, prodige du Raja à l’époque. L’ancien attaquant a attendu longtemps pour se prononcer sur cette histoire. Récit.

Invité du podcast «x90» sur la chaîne YouTube «Kora x90», l’ancien international marocain Mouhcine Iajour est revenu pour la première fois publiquement sur son transfert avorté au FC Barcelone.

Interpellé par le podcasteur Nabil Bencheqroun sur cette histoire qui s’est pendant longtemps promenait comme une rumeur de bouche à oreille, le buteur historique des compétitions africaines avec 25 buts, a confirmé l’intérêt exprimé par les responsables du Barça.

Interrogé sur une offre formulée par les responsables du FC Barcelone à leurs homologues du Raja pour récupérer Mouhcine Iajour sur la chaîne «Kora x90», sur son transfert avorté.

Sur deux épisodes diffusés récemment, l’attaquant est revenu avec beaucoup d’humour sur les faits marquants de sa carrière face, dont celui de cet épisode décevant qui aurait changé sa carrière à jamais.

Face à Nabil Benchekroun, mais également les anciens internationaux Saïd Fettah et Hamza Bourrazouk, Iajour a raconté que des scouts du FC Barcelone, et même des responsables étaient venus le suivre pendant un match de la Coupe du monde des moins de 20 ans aux Pays-Bas.

Le sélectionneur national des U20 à l’époque, Fathi Jamal, est venu m’encourager à faire un bon match en m’annonçant la nouvelle, raconte le « Goleador », qui reste l’un des buteurs les plus prolifiques du championnat marocain avec 180 buts à son actif en clubs et en sélection, dont 36 en compétitions continentales (un record national et continental).

Auteur d’un mondial exceptionnel, Iajour qui avait conduit la sélection aux demi-finales avec 5 buts en 557 minutes jouées, n’avait pas échappé aux radars des scouts barcelonais.

« Après ce match, les responsables du Barça avaient envoyé un fax au club (Raja) à ce propos », a-t-il révélé, indiquant que « le président du FC Barcelone Joan Laporta avait formulé une offre peu de temps après lors de sa visite au Maroc pour inaugurer des centres FC Barcelone au Maroc ».

« Il avait essayé de trouver un arrangement avec les responsables du Raja. Mais ces derniers avaient demandé une somme colossale », raconte le buteur de la Botola en 2018 et 2019 avec respectivement 17 et 19 buts.

Face à l’entêtement des responsables rajaouis, « Laporta avait négocié, arguant qu’il s’agit d’un joueur qu’on va récupérer pour la Masia (centre de formation du FC Barcelone) et qui a besoin d’une formation. En plus de cela, on va lui donner un passeport rouge (passeport du joueur) et il aura la possibilité de partir sous forme de prêt à un autre club et si jamais il réussira à convaincre, vous aurez un pourcentage qu’on va mettre dans le contrat », a-t-il poursuivi non sans amertume.

C’est ainsi que le finaliste et meilleur buteur du Mondial des clubs 2013 (trois buts), élu ballon de bronze après le Français Franck Ribéry et l’Allemand Philipp Lahm, a rejoint le club suisse du FC Chiasso (qui évoluait en deuxième division à l’époque).

Au palmarès très riche, Mouhcine Iajour reste l’un des meilleurs attaquants marocains et un des rares à avoir joué et marqué pour les deux clubs mythiques de Casablanca, le Raja et le Wydad.