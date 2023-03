La revue de presse hebdomadaire du samedi 18 mars

Le Maroc un des plus grands soutiens de la cause palestinienne, Nadia Fettah: la menace climatique oblige le Maroc à s’adapter, Lekjaa victime d’un méchant tacle électronique…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 18 mars 2023:

Maroc Hebdo

Le Maroc un des plus grands soutiens de la cause palestinienne

Le Maroc a toujours été l’un des plus grands soutiens de la cause palestinienne et de la préservation de la ville sainte d’Al Qods. Un engagement qui se traduit par des actions concrètes aux profits des populations palestiniennes. “Le Maroc a toujours été le premier à venir en aide à la Palestine et aux Palestiniens dans les moments les plus difficiles”, a affirmé Mohamed Salem Cherkaoui, directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al- Qods Acharif . “Le Maroc assure, depuis 2011, 100% du budget dans la catégorie des dons d’États et environ 70% du budget de la catégorie des dons des institutions et des particuliers”, a-t-il souligné dans un entretien à la publication. Lors des agressions israéliennes contre la bande de Gaza en 2008-2009, 2012, 2014 et autres, le Royaume était le tout premier pays à dépêcher des hôpitaux de terrain sous les instructions royales pour aider les blessés. Sans oublier l’intervention de SM le Roi pour la restauration de la faculté Hassan II des sciences agronomiques et environnementales de Gaza après sa destruction totale, a-t-il ajouté.

Tel Quel

Nadia Fettah: la menace climatique oblige le Maroc à s’adapter

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah a souligné l’importance pour le Maroc d’adapter son économie pour faire face à la menace croissante du changement climatique qui occasionne des sécheresses plus fréquentes. Dans un entretien accordé au journal britannique Financial Times, Fettah a souligné que les fréquentes sécheresses impliquent des investissements plus importants dans les technologies de l’eau et une intensification de la diversification de l’économie. Au cœur du projet de la ministre, une accélération des investissements dans les usines de dessalement, les barrages et les systèmes de recyclage de l’eau.

Le Canard Libéré

Lekjaa victime d’un méchant tacle électronique

Le président de la Fédération marocaine de football (FRMF) Fouzi Lekjaa est la cible depuis le vendredi 10 mars d’une mystérieuse campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Cette kabbale, lancée sous le hashtag de prévaricateur, a été revendiquée au départ par un groupe de supporters rajaouis qui se disent excédés par les erreurs d’arbitrage dont est victime leur équipe avec la complicité du patron de la FRMF. Le timing de l’attaque est toutefois troublant, il coïncide avec l’annonce par M. Lekjaa qu’une enquête judiciaire est en cours au sujet du fameux scandale du trafic des billets du mondial qatari où seraient impliquées certaines personnalités sportives notamment l’ex-président du Raja Mohamed Boudrika.

La Nouvelle Tribune

Environnement des affaires: Akhannouch dévoile les contours de la nouvelle feuille de route

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a dévoilé mercredi les grandes lignes de la nouvelle feuille de route stratégique pour l’amélioration de l’environnement des affaires à l’horizon 2026. Mise en place par le gouvernement, en réponse aux attentes des acteurs économiques, cette feuille de route s’appuie sur trois piliers principaux, en plus d’un quatrième pilier transversal. Le premier vise l’amélioration des conditions structurelles de l’environnement des affaires, le deuxième vise à créer les conditions favorables au développement des entreprises industrielles et le troisième pilier a pour objectif de promouvoir une forte culture entrepreneuriale afin de créer une approche innovante en matière d’investissement, tandis que la dimension « éthique, intégrité et lutte contre la corruption” a été retenue en tant que pilier transversal, en appui des trois premiers, a expliqué Akhannouch.

Finances news hebdo

Inflation: «La solution, c’est la dynamisation de la croissance»

L’année 2023, qui n’a pas encore bouclé son premier trimestre, ne commence pas de façon très rassurante. Mais, “le retour d’une campagne agricole normale, avec des secteurs exportateurs toujours dynamiques (automobile, engrais, agroalimentaire…), des transferts des expatriés en maintien et une bonne dose d’IDE, sont autant de facteurs qui sont en train de vite réorienter la courbe économique marocaine à la hausse”, a souligné Ahmed Azirar, fondateur de l’Association marocaine des économistes d’entreprise et directeur de recherche à l’Institut marocain d’intelligence stratégique. Le Fonds Mohammed VI qui entrera également bientôt en action, va servir comme levier important aux investissements auxquels la nouvelle charte présente une série d’avantages inédits et des procédures rénovées. La question de l’emploi reste préoccupante surtout pour les jeunes et les femmes mais aussi les victimes de la période Covid. “Les programmes Awrach et Forsa sont des palliatifs utiles. Mais, la solution durable est dans la dynamisation de la croissance économique”, a-t-il ajouté dans un entretien à la publication.