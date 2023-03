La revue de presse du mercredi 15 mars

Fraise marocaine: la concurrence voit rouge, diiss Sentissi : le gouvernement n’a pas su anticiper la crise inflationniste, la lutte contre les accidents de la circulation, l’une des priorités de la politique pénale…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 15 mars 2023:

L’Économiste

Agence judiciaire du Royaume: plus de 3,3 milliards de DH épargnés à l’Etat

Mohamed Kasri, directeur de l’Agence judiciaire du Royaume (AJR), a présenté le rapport qui retrace le bilan des activités de l’AJR au cours de 2021. D’emblée, ce qui remonte à la surface est que cette Agence a permis d’économiser 3,3 milliards de DH à l’Etat au titre de l’année considérée. En effet, l’analyse de ces décisions de Justice, montre que les requérants réclamaient à l’Etat plus de 7,3 milliards de DH. Mais, l’intervention de l’AJR a permis de réduire ce montant de 54%. Cette baisse s’explique par la nouvelle stratégie de défense adoptée par l’Agence et ses partenaires, basée essentiellement sur le renforcement de la présence de l’administration dans toutes les actions visant l’Etat, ses offices et établissements publics.

Les Inspirations Éco

Fraise marocaine: la concurrence voit rouge

La baisse du prix des fraises ces derniers jours témoigne de l’abondance du produit au Maroc. Si les producteurs sont peu diserts concernant la présente récolte, celle de l’année dernière donne suffisamment de raisons d’espérer de bons résultats en 2023, d’autant plus que les conditions climatiques ont été favorables pour les pépiniéristes. Selon les chiffres de Business Insider Africa, en 2022, les exportations marocaines devraient s’élever à 22.400 tonnes de fraises fraîches, en augmentation de 17% par rapport à l’année précédente. Parmi les fidèles clients de ce fruit, très prisé en Europe, figure, notamment, l’Espagne. Depuis 2017, ce pays de la péninsule ibérique a été l’un des principaux destinataires des fraises en provenance du Royaume, accaparant plus des trois quarts de ses exportations.

Le Matin

Driss Sentissi : le gouvernement n’a pas su anticiper la crise inflationniste

Pour contenir l’inflation et remédier à la hausse générale des prix, le gouvernement aurait dû intervenir précisément sur le prix des carburants qui, une fois en hausse, emporte avec lui tout le reste des coûts des autres produits, estime Driss Sentissi, membre du bureau politique du parti du Mouvement populaire. Sentissi, qui était l’invité de «L’Info en Face», a estimé que malgré les mesures prises par le gouvernement, les prix soit se maintiennent, soit continuent de grimper pour certains, notant que le gouvernement n’a pas su anticiper la vague d’inflation. Il a d’autre part, dit ne pas comprendre pourquoi l’Exécutif refuse de geler ou plafonne la TVA appliquée au prix des carburants, mesure censée maintenir celui-ci à un niveau tolérable et, partant, empêcher l’augmentation des prix de tous les autres produits.

L’Opinion

Production de tomates: montée remarquable de la production corrélée à la baisse des prix

La vague de froid qu’a connue le Maroc en début d’année a provoqué une chute brutale de la production de tomates, entraînant une baisse de plus de 80% des volumes quotidiens, selon l’Association marocaine des producteurs et exportateurs de fruits et légumes. Face à cette conjoncture, l’Exécutif a mis en place une panoplie de mesures pour contrecarrer la hausse galopante des prix des denrées alimentaires. L’effet ne s’est pas fait attendre puisque le prix des tomates se négocie actuellement, à titre d’exemple, entre 4 et 5 dirhams, contrairement aux prix d’avant, soit 10 à 15 dirhams. Le contrôle des points de vente, la régulation des prix et l’augmentation de l’offre sont quelques-uns des éléments utilisés comme leviers par le gouvernement pour faire baisser les prix des denrées alimentaires, notamment ceux des fruits et des légumes.

Al Bayane

La lutte contre les accidents de la circulation, l’une des priorités de la politique pénale

Le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki a affirmé que la présidence du Ministère public a placé la lutte contre les accidents de la circulation parmi les priorités de la politique pénale, dont il supervise la mise en œuvre. S’exprimant lors de la séance d’ouverture d’une journée d’étude organisée par le Ministère public sous le thème « Stratégie nationale de sécurité routière », Daki a expliqué que l’exécution de cette politique pénale se fait « en veillant à la mise en oeuvre de tous les mécanismes stratégiques de suivi d’application du code de la route et des textes y afférents, considérant que le respect du code de la route constitue un levier essentiel pour la réussite de la politique visant à réduire les accidents de la circulation et à épargner aux usagers de la route leurs répercussions socio-économiques.

Al Ittihad alichtiraki

Les producteurs de dattes au Maroc accusent les spéculateurs d’inonder le marché par les dattes algériennes

Les producteurs et acteurs de la filière des dattes au Maroc ont appelé le gouvernement à intervenir afin de mettre un terme au dumping des dattes algériennes et tunisiennes sur les marchés marocains au détriment du produit local, pointant du doigt les fournisseurs qui spéculent sur les prix des dattes sans aucun contrôle des autorités compétentes. Abdelmajid Ouizzan, responsable du Groupement d’intérêt économique Mezguita à Agdz dans la province de Zagora, a déclaré que la production locale de dattes est affectée durant cette période de l’année (avant le ramadan) par l’importation intensive de dattes étrangères, qui a augmenté cette année à cause de la baisse du produit national, lui même affecté par la sécheresse et les multiples difficultés rencontrées par les acteurs de la filière phoenicicole au Maroc.

Libération

Le Maroc, une plateforme logistique mondiale à l’échelle de la Méditerranée et du continent africain

Le Maroc est devenu une plateforme logistique mondiale à l’échelle de la Méditerranée et du continent africain, adoptant les meilleures pratiques internationales liées au transport maritime, a indiqué, à Casablanca, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil. Ce tour de force est particulièrement dû au développement du complexe portuaire Tanger Med, qui a contribué à la montée du Maroc dans le top vingt du classement de l’Indice de Connectivité Maritime de la Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), a souligné le ministre qui présidait la cérémonie d’ouverture de la 46ème et la 17ème réunion des groupes de recherche scientifique sur la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la convention de Londres de 1972 et son protocole de 1996.