La revue de presse du mardi 14 mars

E-paiement: le CMI table sur 1 million d’opérations par jour en 2023, inflation: les prix sont toujours élevés, zones industrielles : voici ce que prévoit la nouvelle loi 102-21…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 14 mars 2023:

L’Économiste

E-paiement: le CMI table sur 1 million d’opérations par jour en 2023

Dans le domaine de la monétique nationale, l’exercice 2022 aura été un très bon cru en termes d’activités, de transactions de paiement traitées. «Il s’agit globalement de 300 millions d’opérations de paiement qui se répartissent à égalité en paiements par cartes bancaires et multicanal via la plateforme Fatourati qui vient en débit direct du compte bancaire du payeur», souligne Mohamed Bellali, directeur général du Centre monétique interbancaire (CMI). Pour 2023, le CMI s’est lancé le défi de réaliser pas moins de 1 million d’opérations de paiement par jour. Soit un total de 365 millions de transactions d’ici la fin de l’année. Il n’y a pas si longtemps, seule la carte bancaire permettait des paiements. Aujourd’hui, les utilisateurs disposent d’un large éventail de moyens de paiement électronique sans devoir transiter par la carte bancaire. Ce qui permet également de réduire le coût du paiement en lui-même.

Les Inspirations Éco

Inflation: les prix sont toujours élevés

Sommes-nous condamnés à vivre continuellement au rythme de cette inflation? La question s’impose plus que jamais, au vu du maintien de la plupart des prix à des niveaux anormaux. Il est vrai que certains produits de consommation, comme les fruits et légumes ainsi que la viande rouge, ont récemment connu une très légère baisse, mais, globalement, leur barème reste encore très élevé. Et ce, à quelques jours du début de Ramadan, mois paradoxalement propice à la flambée des prix des produits alimentaires. Et pourtant, sur les marchés mondiaux, de nombreux produits voient leurs prix baisser, de même que les coûts logistiques.

Le Matin

Zones industrielles : voici ce que prévoit la nouvelle loi 102-21

La loi n°102-21 relative aux zones industrielles est à présent en vigueur après sa publication au Bulletin officiel n°7173 du 27 février dernier. Tenant compte de l’absence d’un régime juridique particulier adapté à la planification, au développement, à la gestion et à la valorisation des zones industrielles, des difficultés de récupération du foncier non valorisé et de la spéculation foncière conséquente et en l’absence de structures de gestion de ces zones industrielles, l’objectif à travers cette nouvelle loi est donc de développer de nouvelles zones industrielles adaptées à la demande des investisseurs et aux enjeux territoriaux, dans la lignée des élans de la régionalisation avancée.

L’Opinion

Gazoduc Maghreb-Europe: les dividendes du “GNL espagnol” et l’échec du pari algérien

Lorsque les dirigeants algériens ont décidé de couper les robinets de gaz vers le Maroc, ils espéraient étrangler le Royaume. Toutefois, les autorités marocaines ont, en effet, vite riposté en inversant le flux du Gazoduc Maghreb-Europe (GME) pour importer le GNL du marché international. Ce pari s’est révélé gagnant du moment que les livraisons en provenance d’Espagne ont redonné vie aux centrales électriques de Tahaddart et d’Aïn Béni Mathar, qui ont pu retrouver une activité normale. Ceci prouve l’échec de la politique d’Alger et le changement de paradigme du Royaume qui fait désormais du gaz naturel liquéfié un choix stratégique. Mais encore faudrait-il en avoir les moyens et hâter l’édification des ports méthaniers.

Al Massae

Benabdallah : le gouvernement Akhannouch gère les affaires avec « un esprit purement technocratique »

Le secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil Benabdallah, a déclaré que le gouvernement actuel gère les affaires publiques « avec un esprit purement technocratique et à la manière d’un Bureau d’études ». Intervenant lors d’un meeting organisé par la jeunesse du parti à Rabat, Benabdallah a ajouté que ce gouvernement est « le plus faible de ces vingt dernières années, car il n’a pas de contenu politique », se disant étonné que la coalition gouvernementale composée du RNI, du PI et de l’Istiqlal, qui dirige en plus la plupart des grandes villes, « ne trouve personne pour défendre ses décisions et convaincre les Marocains de ce qu’il fait ».

Al Ahdath almaghribia

ONU: Le Maroc renouvelle son appel pour la lutte contre l’islamophobie

Lors d’un événement de haut niveau des Nations Unies organisé à New York à l’occasion de la célébration du premier anniversaire de la Journée internationale contre l’islamophobie, le Maroc a renouvelé son appel pour des efforts accrus au niveau multilatéral en faveur de la promotion des valeurs de coexistence, de dialogue et de pluralisme, afin de lutter contre l’islamophobie et consolider le respect des religions et des croyances.Au cours de cet évènement, organisé vendredi par le président de l’Assemblée générale de l’ONU et le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto Zardari en sa qualité de président du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), le Représentant permanent adjoint du Maroc à l’ONU, Omar Kadiri a relevé que SM le Roi Mohammed VI a réaffirmé l’importance de ces valeurs, dans le message royal adressé au 9è Forum mondial de l’Alliance des Civilisations de l’ONU, qui s’est tenu à Fès en novembre dernier.