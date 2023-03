La revue de presse du jeudi 16 mars

Cour des comptes, prix d’excellence de la CAF, développement durable… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

La Cour des comptes appelle à une concordance entre les objectifs des subventionnaires et les associations bénéficiaires ( Le Matin)

Dans son dernier rapport annuel, la Cour des comptes a attiré l’attention sur la nécessité d’harmoniser l’octroi des subventions accordées aux associations avec les objectifs stratégiques des secteurs et organismes subventionnaires. Le rapport souligne que l’aide publique accordée aux associations, selon les données les plus récentes, s’est élevée à 3,6 milliards de dirhams, au profit de 22.544 structures.

Football: Le Maroc consacre sa place parmi les grands ( L’Economiste)

Face aux dirigeants du football africain, le Maroc a officiellement annoncé sa candidature, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, pour l’accueil de la Coupe du monde 2030. Une décision qui consacre le positionnement du Maroc en tant que hub du football en Afrique. Depuis des années, le Royaume met à disposition des Etats du continent son expertise et ses infrastructures. Aujourd’hui, l’objectif est de capitaliser sur cette dynamique pour favoriser l’émancipation de la jeunesse africaine. Dans Son discours adressé aux participants à la cérémonie de remise des prix d’excellence, SM le Roi Mohammed VI a insisté sur le fait que «l’avenir de l’Afrique passe par sa jeunesse et seule une politique volontariste orientée vers cette jeunesse, canalisera l’énergie pour le développement».

Casablanca/DGSN: les infrastructures de police se renforcent pour de meilleures prestations ( L’Opinion)

La Direction Générale de la sûreté nationale (DGSN) a procédé à l’inauguration officielle du nouveau siège du district provincial de Mediouna relevant de la préfecture de police de Casablanca, dans le cadre de la concrétisation sur le terrain des plans d’action annuels de la DGSN visant à développer et moderniser les infrastructures de police. Édifié sur une superficie de 4207 m2, le nouveau siège de quatre niveaux dispose d’un ensemble complet de dépendances et de moyens logistiques (antenne de la documentation et des titres identitaires, un poste de commandement et de coordination, un laboratoire scientifique, une cellule de prise en charge de femmes victimes de violence, entre autres) qui allient l’aspect architectural moderne et des structures d’accueil qui présentent aux usagers des services de police de premier rang.

IIFME: la startup marocaine Corail remporte la médaille d’or ( Les Inspirations Éco)

Une nouvelle consécration pour l’écosystème entrepreneurial marocain! La startup marocaine Corail a remporté la médaille d’or au 13è Salon international des inventions du Moyen-Orient (IIFME), qui s’est tenu au Koweït, avec la participation de 235 inventeurs et investisseurs représentant 40 pays. Le prix a été reçu, au nom de Corail, par Fatima Merzak, ministre plénipotentiaire en charge des affaires économiques et culturelles, en présence de Ali Ben Issa, ambassadeur du Maroc au Koweït. A cette occasion, Moulay Abdullah Jalal, directeur exécutif de la jeune pousse, spécialisée dans l’impression systématique des tickets de caisse, a souligné que l’exposition organisée par le Kuwait science club est l’une des plus réussies auxquelles il a déjà participé, et sa session actuelle a été couronnée de succès à tous points de vue.

Le Prix de l’Excellence 2022 de la CAF attribué à SM le Roi et au président rwandais (Al Bayane)

La Confédération africaine de football (CAF) a décerné, à Kigali au Rwanda, son Prix de l’Excellence récompensant les réalisations Exceptionnelles de l’Année 2022 à SM le Roi Mohammed VI et au président rwandais Paul Kagame. Le trophée « CAF President’s Outstanding Achievement Award » a ainsi été remis par le Président de la FIFA, Gianni Infantino et le Président de la CAF, Patrice Motsepe, au ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa. Cette remise du prix a eu lieu lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté le Président de la FIFA, Gianni Infantino, les membres du Comité Exécutif de la CAF, les présidents des Associations Membres de la CAF et des légendes du football.

Oujda à l’heure des Assises régionales sur le développement durable ( Maroc Le Jour)

Les Assises régionales sur le développement durable constituent une étape importante dans la mobilisation de toutes les parties prenantes, en vue d’instaurer les bases d’un développement régional plus durable, a indiqué à Laâyoune la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Benali. S’exprimant à l’ouverture de ces Assises régionales, placées sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, sous le thème « Enjeux et défis de durabilité des territoires », Benali a mis l’accent sur le rôle central de ces consultations qui sont de nature à permettre à chaque citoyen de contribuer à l’élaboration des politiques publiques et participer de façon active à l’édification d’un avenir commun.