Le Matin

Maître Omar Benjelloun : gare aux incohérences entre les normes de la Moudawana et du Code pénal !

Pour réguler l’institution de la famille et établir l’équité homme-femme, il y a, d’après l’avocat aux barreaux de Rabat et de Marseille Omar Benjelloun, plusieurs paramètres qui entrent en jeu, comme la paix sociale, la paix et la stabilité juridiques, les différents courants politiques et idéologiques ou encore la structure sociale, politique et religieuse du pays, afin d’arriver à un savant équilibre. Selon ce juriste, qui était l’invité de “L’Info en Face”, il existe plusieurs exemples qui permettent d’atteindre les mêmes résultats d’équité et d’égalité entre les hommes et les femmes sans toucher pour autant à quelques courts-circuits dans la Moudawana. Pour aller dans le sens de la cohérence, Me Benjelloun pense que ce qui sous-tend l’interdiction du mariage des mineurs est cette sorte de traite des êtres humains, où nous avons une jeune fille de 16 ans qui est «vendue», moyennant une dot, à un homme de 75 ans. «Alors, oui, nous devons envisager de l’interdire. Mais si la fille et le garçon ont tous deux 17 ans, comment faire ? On va leur interdire de se marier tout en leur permettant d’avoir des relations hors mariage ?» C’est à ces situations qu’il faut réfléchir attentivement, pour éviter de tomber dans «l’hypocrisie» ou «l’hybridité» normative où l’on a «du blanc ici et du noir là».

Le Matin

Le Conseil du gouvernement approuve un projet de décret relatif à la création d’entreprises par voie électronique

Le Conseil du gouvernement a approuvé, jeudi, le projet de décret n°2.22.92 fixant les modalités et les procédures de création d’entreprises par voie électronique et leur accompagnement, présenté par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour. Ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement du cadre législatif et réglementaire visant à amé- liorer le climat d’investissement dans le Royaume et à accroître la compétitivité des entreprises nationales, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte- parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, lors d’un point de presse à l’issue du conseil. Il implique également l’application de la loi n°88.17 relative à la création et à l’accompagnement des entreprises par voie électronique, qui prévoit l’adoption de la méthode électronique pour effectuer les procédures et formalités relatives à la création d’entreprises et au suivi de leur situation juridique, à travers une plateforme électronique créée à cet effet, dont la gestion est confiée à l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, a-t-il précisé.

L’Economiste

Immobilier: nouvelles règles de jeu

Les sociétés à prépondérance immobilière sont appelées à souscrire une déclaration fiscale avant le 1er avril. De nouvelles règles ont été instaurées en vertu de la loi de finances 2023, notamment la révision du coefficient. La déclaration fiscale devra être accompagnée d’une liste nominative de l’ensemble des personnes détenant des actions ou des parts sociales. Cette disposition permettra au fisc d’identifier les particuliers en cas de cession des parts sociales.

L’Economiste

Céréales: comment sécuriser un stock stratégique

C’est une urgence! La mise en place d’un véritable stock stratégique de céréales s’impose avec acuité. Faible production nationale, stress hydrique, forte dépendance à l’importation, tensions géopolitiques mondiales, fluctuation des prix à l’international… ont généré un manque de visibilité. La Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses (FNCL), affiliée à la CGEM, est consciente des risques. C’est la raison pour laquelle elle s’attelle à préparer une étude pour la mise en place d’un stock de réserve stratégique. «Nous avons besoin d’un nouvel outil supplémentaire de stockage outre que celui que nous constituons actuellement. L’objectif est de se prémunir des risques», souligne son président Omar Yacoubi, dans une déclaration à L’Economiste. Et d’ajouter, «le stock actuel des céréales permet aujourd’hui l’approvisionnement normal du marché national. Les importations sont régulières». Cependant, la consommation nationale augmente dans une conjoncture internationale en évolution continue. Les importations aussi.

Les Inspirations éco

Bank Al Maghrib : Les nouveaux billets primés

Les nouvelles coupures de 100 et 200 DH émis par Bank Al-Maghrib, respectivement, en novembre 2023 et janvier 2024, ont reçu la distinction de meilleurs nouveaux billets de banque dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Cette reconnaissance a été décernée lors de l’édition 2024 des Regional banknote and ID Document awards, qui s’est déroulée lors du forum régional High Security Printing, en Bulgarie. Ce prix vient saluer non seulement le design innovant et la sophistication technique des billets, mais aussi leur intégration habile des éléments de sécurité, tout en reflétant de manière authentique l’héritage culturel du Maroc. Notons que toutes les étapes de conception et de fabrication de ces billets ont été entièrement réalisées par des talents locaux, opérant au sein de Dar As-Sikkah.

Les Inspirations éco

Agriculture: La décarbonation, une sacrée équation

Le changement climatique représente l’un des défis les plus urgents auxquels la planète est confrontée. L’agriculture, responsable d’un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), se trouve au cœur de la lutte contre le réchauffement global. Au Maroc, ce secteur doit impérativement prendre des mesures pour réduire son empreinte carbone et s’adapter à la nouvelle réalité. La décarbonation de l’agriculture consiste à réduire les émissions de CO2, de méthane et de protoxyde d’azote, tout en augmentant le stockage du carbone dans les sols. Les études scientifiques ont prouvé que l’agriculture régénérative offre des solutions prometteuses, telles que les semences sans labour, l’utilisation de cultures de couverture, la plantation d’arbres dans les paysages agricoles et l’intégration de l’élevage dans les systèmes de production. Ces pratiques permettent non seulement de séquestrer le carbone, mais aussi d’améliorer la qualité des sols, de réduire l’érosion et d’accroître la résilience face aux aléas climatiques.

Les Inspirations éco

LGV Kenitra-Marrakech: la mise en service commerciale prévue avant 2030

Sur 53 millions de voyageurs cumulés en 2023 à travers les lignes conventionnelles et la ligne à grande vitesse reliant Kénitra et Tanger, le trafic du train à grande vitesse (LGV) au Maroc est appelé, selon l’ONCF, à se développer de l’ordre de 5,2% entre la période de 2022 à 2030. Dans le cadre de l’extension de la LGV de Kénitra à Marrakech, l’ONCF vient de lancer la procédure de dialogue compétitif afférent à la réalisation des installations de signalisation et télécommunication sur la LGV entre Kénitra et Marrakech permettant d’initier le dialogue compétitif avec les potentiels partenaires industriels. Estimé à 3,2 MDH, ce programme fonctionnel de signalisation et de télécommunication s’inscrit dans le cadre de l’augmentation de la capacité ferroviaire entre Kénitra et Marrakech, y compris le hub de Casablanca. L’actuelle interconnexion de la LGV de Kénitra à Marrakech sera opérationnelle avant 2030 à travers l’homologation et l’autorisation à la mise en service en commerciale entre septembre et novembre 2029, selon le rétro planning de cette ligne ferroviaire à grande vitesse, transitant dans les zones métropolitaines de Rabat-Salé, Casablanca et Marrakech.

L’Opinion

Épreuves du permis de conduire: Mohammed Abdeljalil annonce une seconde chance aux candidats recalés

Lors de la conférence de presse hebdomadaire du Porte-parole du gouvernement, tenue, ce jeudi, en marge du Conseil de gouvernement, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, s’est présenté devant les journalistes afin de s’expliquer sur une série de dossiers sensibles, dont la polémique sur les épreuves du permis de conduire qui ont fait couler beaucoup d’encre après l’échec d’un grand nombre de candidats à passer l’examen dans sa nouvelle version. Le ministre a reconnu que le taux de réussite observé durant le premier jour du déploiement du nouveau système demeure très faible. À cet égard, il n’a pas manqué d’annoncer une bonne nouvelle pour les personnes ayant raté l’épreuve du lundi. Ces derniers auront l’occasion de se rattraper sans compter la première épreuve dont les résultats seront révoqués.

L’Opinion

Economie bleue: un programme qui est sur de bons rails

Doté d’une enveloppe de 350 millions de dollars, le programme pour le développement de l’économie bleue est sur de bons rails, selon le Comité Technique pour le Développement de l’Économie bleue (EB) au Maroc qui a procédé au lancement officiel des travaux d’élaboration de la Stratégie Nationale de Développement de l’Économie Bleue (SNEB), à travers la validation de la feuille de route et du plan de travail proposés par la tutelle. La mission, qui a débuté par une session plénière réunissant tous les partenaires, a été l’occasion de passer en revue l’état d’avancement des différents projets et les défis à relever. Dans ce sens, l’ANDA (Agence nationale du développement de l’aquaculture) a mis en lumière son engagement à travers une enveloppe globale de 116 millions de dirhams pour la période 2023-2027, centrée sur trois axes fondamentaux. Ils commencent par le développement de 14 fermes aquacoles (dont quatre dirigées par des femmes), la culture des algues et la création d’un cluster de crevettes.

Libération

Dialogue social Retraite et droit de grève en pierre d’achoppement

“Accord préliminaire de la part du chef du gouvernement pour l’augmentation des salaires dans le secteur de la fonction publique, des collectivités territoriales et des établissements publics, lancement des travaux des commissions thématiques (Comité d’augmentation des salaires, Comité d’amélioration des revenus, Comité de législation, Comité de réforme des pensions), ouverture des négociations collectives sectorielles dans les secteurs public et privé et engagement du gouvernement à parvenir à un accord social pour le 25 avril prochain”. Tel est le bilan du premier round de négociation concernant le dialogue social qui a réuni mardi dernier le gouvernement et l’UMT. Concernant la réforme des retraites telle que proposée par le gouvernement, le syndicat a exprimé “son rejet de toute réforme restrictive” qui augmenterait les cotisations et réduirait la valeur des pensions. Sur la grève, l’UMT a exprimé une fois encore sa réticence totale vis-à-vis de tout projet visant à confisquer le droit constitutionnel de grève ou à le restreindre pour le vider de toute symbolique militante.

Libération

La BERD approuve sa stratégie pays pour le Maroc

Le conseil d’administration de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, mercredi, avoir approuvé sa stratégie pays pour le Maroc pour la période 2024 – 2029, qui se concentrera sur le secteur privé, la croissance inclusive et la transition verte. « L’adoption de la nouvelle stratégie constitue une étape clé pour la Banque et le Maroc. Elle orientera nos investissements et notre dialogue sur les politiques à mener au cours des cinq prochaines années, afin de favoriser une croissance économique inclusive et durable dans le pays, » a affirmé le directeur de la BERD au Maroc, Antoine Sallé de Chou, cité dans un communiqué.

Al Ahdath almaghribia

Un syndicat réitère son appel pour le sauvetage de la SAMIR

Le syndicat national des industries du pétrole et du gaz a renouvelé son appel à intervenir en urgence pour sauver la SAMIR de la destruction totale en raison de la disparition continue des actifs matériels et de la perte sans cesse des compétences humaines essentielles, demandant à ce que la production soit reprise sous toute forme possible avant la perte totale. Dans un communiqué rendu public à l’issue d’une réunion tenue récemment, le syndicat a appelé à protéger les intérêts de la SAMIR, à ouvrir la location de stockage à tous les intéressés et à respecter la transparence dans la procédure d’attribution du marché de la location.

Al Akhbar

La rente des études domine la réunion du bureau politique de l’USFP

Le bureau politique de l’USFP a tenu sa première réunion après le déclenchement du scandale de la rente des études qui a ébranlé le parti après la publication du rapport de la Cour des comptes dans lequel la Cour affirme qu’une société à laquelle participe Hassan Lachgar, fils du premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, a bénéficié d’un marché d’études subventionnées par l’Etat. Dans son intervention, Lachgar a réitéré ses critiques à la présidente de la Cour des comptes, Zineb El Adaoui, l’accusant de vouloir exercer de l’emprise sur les partis politiques au lieu de la « gouvernance ». Le premier secrétaire de l’USFP a souligné que la publication du rapport coïncide avec les actions du parti pour présenter une motion de censure à la chambre des représentants afin de faire tomber le gouvernement, notant qu’il vient d’informer les membres du bureau politique qu’il a su convaincre les secrétaires généraux du PPS et du mouvement populaire de signer cette motion.

Assabah

Etude : 70% des Marocains se disent inquiets de l’IA

Au moment où l’intelligence artificielle connaît ces derniers moins une évolution, la connaissance des Marocains de cette technologie demeure limitée dans la mesure où plus de 2/3 ignorent son existence, tandis que la majorité des personnes qui le connaissent ne l’utilisent pas. Par contre, le taux limité des marocains (29pc) qui connaissent les applications de l’intelligence artificielle se disent inquiets de cette technologie. Ainsi, 70pc des Marocains qui connaissant l’intelligence artificielle pensent que l’IA constitue un danger sur l’humanité et 46 se disent fortement convaincus que l’IA représente un danger sur l’humanité.