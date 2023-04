Inflation, l’équation insoluble, La réconciliation maroco-espagnole attaquée: la corrida est lancée, les avocats passent à la caisse…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire du samedi 29 avril 2023

Telquel

Inflation, l’équation insoluble

C es fruits, ces légumes, cette eau appartiennent aux Marocains, je compte sur vous pour leur permettre d’y accéder à des prix convenables.” Aziz Akhannouch, la mine grave, apostrophe les professionnels du secteur agricole et agroalimentaire. Dans une série de réunions tenues entre le 7 et le 21 avril, le Chef du gouvernement a sonné l’alerte. Face à lui, une interprofessionnelle des exploitants respectueuse mais lucide. Tour à tour, les acteurs du secteur égrènent les raisons qui expliquent la flambée des prix dont l’intensité ne donne que d’infimes signes d’apaisement. Fin mars, l’inflation a frappé de nouveau : +9,4% au lieu de +8,3% au trimestre précédent. Plus grave, pendant la même période, les prix des produits alimentaires ont crû de 18,4%. Mal à l’aise, l’Exécutif, dont les promesses d’avant-ramadan laissaient présager d’une détente des prix pendant le mois sacré, tente de colmater les brèches. En dépit des missions…

Le Canard Libéré

La réconciliation maroco-espagnole attaquée par les milieux anti-marocains: la corrida est lancée

Questions à mille voix ! Comment reconnaît-on que l’Espagne va bientôt entrer en campagne électorale ? L’immense honneur fait au Maroc dans certains milieux médiatiques qui relaient à son sujet stéréotypes et contrevérités. La première personnalité politique à sonner l’hallali contre le Royaume n’est autre que la ministre du Travail et cheffe du bloc d’extrême gauche «Sumar», Yolanda Diaz. Membre de Podemos (groupuscule d’extrême gauche fondé en 2014 ) et deuxième vice-présidente du gouvernement, celle-ci a qualifié le Maroc de «dictature» dans un entretien accordé dimanche 16 avril à la chaîne de télévision la Sexta. Elle sera aussitôt désavouée par le Psoe (le parti socialiste ouvrier espagnol) de Pedro Sanchez qui dirige le cabinet de coalition.

Challenge

Les avocats passent à la caisse

Voici une profession depuis longtemps située dans la « zone grise » de l’impôt. En matière d’IR (et de TVA aussi), les recettes fiscales provenant de cette catégorie de contribuables n’ont rien à voir avec le potentiel fiscal réel. La faiblesse extrême de leur contribution fiscale explique la révision du régime d’imposition des robes noires qui se dérobent, révision introduite dans la loi de Finances de l’année 2023.

Maroc Hebdo

Faut-il s’attendre à une amélioration de l’offre de soins ?

La réforme du système national de santé semble bien avancer. Du moins sur le plan législatif. Mercredi 26 avril 2023, cinq projets de loi concernant cette réforme ont été adoptés à la Chambre des représentants. Les principaux projets concernent la création des groupements territoriaux, les garanties essentielles accordées aux ressources humaines des métiers de la santé, la création de l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, la création de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés et enfin le régime d’assurance maladie obligatoire (AMO) dédié aux personnes capables de s’acquitter de leurs cotisations et n’exerçant aucune activité rémunérée ou non rémunérée

Finances News hebdo

Innovation: l’Industrie va labelliser de nouveaux clusters

Bientôt du nouveau dans l’innovation industrielle et technologique. Le ministère de l’Industrie et du Commerce va, en effet, recruter de nouveaux clusters. Il a lancé un appel d’offres dans ce sens, début mars. L’objectif étant de multiplier l’éclosion de projets innovants orientés marché, ce qui contribuera à moyen terme à positionner le Maroc dans le club des pays producteurs de technologies, permettre l’éclosion d’une économie à forte valeur ajoutée, mais aussi renforcer l’image du Maroc au niveau international et son attractivité pour les investissements. Ce qui passe par l’innovation, la R&D et le développement technologique qui sont désormais des facteurs clés pour la consolidation de la compétitivité des entreprises industrielles, la stimulation de la création de valeur et de l’emploi qualifié, le renforcement de la production locale, la montée en gamme du Made in Morocco et l’amélioration du niveau technologique du Maroc.