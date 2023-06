Billets d’avion: Comment se retrouver dans la jungle des prix, peines alternatives : Enfin une loi pour désengorger les prisons, le rôle de la littérature comme forme de résistance…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 12 juin 2023:

L’Économiste

Billets d’avion: Comment se retrouver dans la jungle des prix

Les Marocains de l’étranger (MRE) s’indignent. Ils sont nombreux à exprimer leur rage sur les réseaux sociaux face à la hausse des prix des billets d’avion. «Trop cher, trop cher!» Leur colère est à son comble, surtout que la saison estivale coïncide cette année avec la célébration de l’Aid Al Adha.

Le Matin

La Confédération marocaine des TPE-PME alerte sur la situation difficile des petits entrepreneurs

La Confédération marocaine de TPE-PME lance un cri d’alarme sur la situation des très petites et petites entreprises. Le tissu des TPE-PME reste démuni pour surmonter les effets de la pandémie, accentués par les effets de l’inflation et de la sécheresse et le risque de faillite pèserait aujourd’hui sur 250.000 de ces entreprises, alerte la Confédération dans un communiqué. Le cabinet Inforisk avait prévu de son côté, pour rappel, 15.000 défaillance d’entreprises en 2023, dont la grande majorité seraient des TPME.

L’Opinion

Peines alternatives : Enfin une loi pour désengorger les prisons

Cela fait des années qu’on parle des carences de la politique pénale au Maroc, dont la détention préventive qui concerne environ 40% des détenus au Maroc. Pour restreindre ce « réflexe », comme certains avocats le qualifient, le gouvernement a finalement adopté le projet de loi 43.22 qui introduit les peines alternatives, donnant ainsi plus de marge de manœuvre aux magistrats. Travaux d’intérêt général, surveillance électronique, restriction des droits, autant de possibilités auxquelles les juges peuvent désormais recourir pour éviter l’emprisonnement systématique. Les détracteurs de la réforme y voient une sorte d’impunité. Un argument récusé par le gouvernement qui se félicite d’une loi « révolutionnaire ».

Al Bayane

Le rôle de la littérature comme forme de résistance

Les férus des livres et passionnés de la littérature se sont donnés rendez-vous, vendredi, pour une rencontre organisée dans le cadre de la 28è édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) avec l’ancien prix Nobel nigérian, Wole Soyinka, qui a disséqué le rôle de la littérature comme forme de résistance. Devant une salle comble, cette grande figure de la littérature africaine, qui compte à son escarcelle un prix Nobel de littérature reçu en 1986, n’a certainement pas manqué de fasciner par ses idées, sa réflexion et son enthousiasme. Cette icône « des mots » a fait appel à sa plume et à la dramaturgie pour rester au chevet des personnes réprimées et dénoncer toutes les formes de corruption et de discrimination.

Libération

Un plan d’action pour un autre tour de vis

Les plans d’action de l’UE concernant la lutte contre la migration irrégulière se suivent et se ressemblent. En effet, la recette demeure la même: dialogue et coopération, lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains et surtout retours et réadmissions. Autrement dit, plus de sécurisation de la question migratoire et davantage de renforcement du contrôle des flux. Et le dernier plan d’action de l’UE concernant les routes migratoires de la Méditerranée occidentale et de l’Atlantique, présenté mardi dernier par la Commission européenne (CE), ne fait pas l’exception.