Pas d’augmentation de prix de l’eau et de l’électricité rassure le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit; 2 MDH pour la réalisation des travaux d’aménagement des maisons d’accouchement et des centres de santé à Chaouen; En se positionnant en tant que leader des énergies renouvelables, le Maroc est en train de construire les fondations de sa prospérité future affirme l’entreprise américaine GE gas power…

Voici une sélection de thèmes traités par la presse nationale ce mercredi 4 juin

Al Ahdath almaghribia

Laftit : pas d’augmentation de prix de l’eau et de l’électricité

Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a affirmé que la création des sociétés régionales multiservices n’aurait aucun impact sur les prix de l’eau et de l’électricité, étant donné que ces prix sont réglementés et que par conséquent les sociétés régionales n’auraient pas le droit d’intervenir dans la détermination des prix. Il a souligné que le projet de loi portant création des sociétés régionales multiservices, adopté lundi par la Chambre des représentants, vise à trouver des solutions aux problèmes liés au processus de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide, relevant que les méthodes actuellement adoptées n’ont pas été efficaces. Il a également rappelé que la gestion de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement liquide relève de la compétence exclusive des communes et qu’en vertu de la loi, aucune partie ne peut assurer cette gestion sans leur autorisation.

L’Economiste

IR sur le profit foncier : le nouveau dispositif dès le mois prochain

A partir du 1er juillet, un nouveau mode d’imposition et de contrôle de l’IR sur le profit immobilier sera mis en place. Le dispositif est prévu par la loi de finances et vise à renforcer l’efficacité du fisc et consolider la confiance avec les contribuables. Au fisc de valider la conformité des éléments déterminant le profit net imposable et la déclaration des profits immobiliers. Pour cela, une demande doit être souscrite, par voie électronique selon un mode établi par l’administration, dans les 30 jours suivant la date du compromis de vente. Elle doit être accompagnée d’une série de documents: une présentation des éléments relatifs à l’opération de cession envisagée, des pièces justificatives relatives à la détermination de l’impôt ou à l’exonération ainsi que tout autre document ou renseignement justifiant la demande.

L’Economiste

Energie: les ambitions de l’américain GE au Maroc

Othmane Benamar, EMEA Chief technology officer chez GE gas power, une firme américaine, a affirmé que le Maroc a déjà réalisé de grands progrès dans la mise en place d’une base installée de production d’énergie renouvelable, « ce qui est en ligne avec son objectif de devenir un exportateur vers l’UE et le Royaume-Uni”. Le développement de capacités éoliennes et solaires est essentiel à la future production d’hydrogène dit «vert». “Ces projets peuvent potentiellement avoir un fort impact positif sur le reste de l’économie, tout comme sur les communautés à proximité, car ils attirent les investissements et contribuent à former des écosystèmes de petites entreprises, générant de la croissance et de la prospérité”, a-t-il souligné dans un entretien accordé à la publication. En se positionnant en tant que leader des énergies renouvelables, le Maroc est en train de construire les fondations de sa prospérité future, selon lui. “Le rôle de GE Gas Power dans cette transition énergétique est essentiel, car il est important que l’énergie demeure accessible de façon stable et abordable pendant toute la période où les énergies renouvelables (EnR) vont monter en puissance”, a-t-il dit.

L’Opinion

Chefchaouen : plus de 2 MDH pour la réalisation des travaux d’aménagement des maisons d’accouchement et des centres de santé

Une enveloppe budgétaire de plus de 2,96 millions de dirhams a été allouée à la réalisation des travaux d’aménagement des maisons d’accouchement et des centres de santé au niveau de la province de Chefchaouen. Ce projet, qui fait l’objet d’un appel d’offres lancé par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), en partenariat avec la direction régionale du ministère de la santé et de la protection sociale, porte sur l’aménagement de deux maisons d’accouchement dans les communes de Fifi et Bni Darkoul, d’un dispensaire rural et du logement Haddaka, ainsi que des centres de santé ruraux et deux logements de fonction à Bni Salah dans la province de Chefchaouen.