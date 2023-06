57% des Marocains ont réduit leur budget alimentation à cause de la hausse des prix selon un sondage; En vue de lutter contre la casse des prix dans les marchés publics, la réforme des marchés publics a introduit une nouvelle méthode d’évaluation des offres des concurrents ; Le marché du blé polonais et les perspectives de coopération entre les deux pays au centre d’une rencontre à Casablanca ; En dépit des progrès notables au niveau du secteur industriel, les défis restent de taille au Maroc juge la BAD… Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce jeudi 15 juin.

L’Economiste

Dépenses alimentaires: des arbitrages sur le panier

Avec l’inflation galopante, plusieurs ménages ont dû faire des arbitrages en matière d’achat de produits. Cela concerne les achats d’habillement, de consommation de carburants, mais également de produits d’alimentation. Une tendance que semblent confirmer les résultats de la dernière enquête L’Economiste-Sunergia. Les Marocains ont été interrogés s’ils ont réduit leur budget alimentation à cause de la hausse des prix. La réponse a été affirmative pour plus de la moitié d’entre eux (57%). En face, 30% ont déclaré avoir maintenu le même budget, au moment où 10% affirment avoir, au contraire, augmenté le budget dédié aux produits alimentaires. Dans les détails, les réponses semblent quasiment les mêmes chez les hommes et les femmes ayant réduit leur budget alimentation, avec respectivement 57% et 58%. Par contre, la part des hommes ayant maintenu le même niveau de dépense est plus élevée par rapport aux femmes (34% contre 27%).

L’Economiste

Marchés publics : le nouveau décret en vigueur dès septembre

Le nouveau décret des marchés publics, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2023, constitue une partie du corpus juridique régissant les marchés publics, a souligné Noureddine Bensouda, trésorier général du Royaume. L’objectif étant de faciliter la tâche aux opérateurs économiques et aux acheteurs publics afin d’assurer plus de transparence, de visibilité et d’accessibilité, tout en développant de nouvelles procédures, dont le dialogue compétitif, l’offre spontanée, l’achat sur catalogues électroniques et l’interopérabilité du système d’information, a expliqué Bensouda. « En vue de lutter contre la casse des prix dans les marchés publics, la réforme a introduit une nouvelle méthode d’évaluation des offres des concurrents, basée désormais sur le prix de référence des offres, et non plus sur la seule estimation du maître d’ouvrage », a-t-il dit dans un entretien accordé au journal.

L’Economiste

Blé: la Pologne veut se renforcer sur le marché marocain

Booster les échanges Maroc-Pologne dans le secteur agroalimentaire en particulier les céréales, tel est l’objectif de l’événement organisé hier, mercredi 14 juin, à Casablanca, par l’Agence polonaise de l’investissement et du commerce en partenariat avec l’ambassade de la Pologne à Rabat. La rencontre a visé principalement le marché du blé polonais et les perspectives de coopération entre les deux pays. Face à une production nationale en baisse à cause de la sécheresse, le Maroc diversifie ses sources d’importations. Une aubaine pour la Pologne qui ambitionne de se renforcer sur le marché marocain. Lors de cette campagne agricole 2022-2023, le Maroc a été le plus grand importateur de blé de l’Union européenne (UE). Il a importé principalement de la France, suivie par l’Allemagne, la Roumanie et la Pologne. Ce pays de l’Europe de l’Est est un grand producteur de blé.

Le Matin

Hilale devant le C24: la marocanité du Sahara est irréversiblement scellée

« Je voudrais réitérer une fois de plus que la décolonisation des provinces sahariennes du Maroc a été définitivement et irréversiblement scellée depuis leur retour à leur mère patrie, en 1975, en vertu de l’Accord de Madrid », a souligné l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale a affirmé, devant les membres du Comité des 24 (C24) de l’ONU. Il a relevé que bien avant cet Accord, la Cour internationale de Justice (CIJ) avait confirmé la marocanité du Sahara, en affirmant dans son avis consultatif que le Sahara n’était pas terra nullius au moment de son occupation par l’Espagne en 1884 et que des liens juridiques d’allégeance, et donc de souveraineté, ont toujours existé entre les Sultans du Maroc et les tribus du Sahara marocain.

Le Matin

Aawatif Hayar dévoile sa nouvelle stratégie pour lutter contre le mariage des filles mineures

Une nouvelle stratégie pour la lutte contre le mariage des filles mineures a été mise en place par le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, a indiqué la ministre de tutelle, Aawatif Hayar, lors de son passage à la Chambre des conseillers mardi dernier. D’après la ministre, cette nouvelle feuille de route vise à améliorer les conditions de vie des familles vivant dans la précarité, à travers l’amélioration de leur intégration économique, afin de permettre aux filles de poursuivre leurs études et dissuader les pères de famille de marier leurs jeunes filles mineures afin d’alléger leurs dépenses.

Le Matin

Secteur industriel marocain : le diagnostic-choc de la BAD !

La Banque africaine de développement vient de réaliser un diagnostic-pays qui servira notamment à l’élaboration de la nouvelle stratégie pour le Maroc sur la période 2024-2028. Sur le volet de l’industrialisation, en dépit des progrès notables, les défis restent de taille au Maroc, qui se trouve à un stade intermédiaire de sa transition industrielle. La productivité industrielle, en forte croissance dans les secteurs sophistiqués tels que l’automobile et l’aéronautique, reste bridée par la prédominance de l’informel et l’incapacité des TPME à s’arrimer aux chaînes de valeur émergentes ainsi qu’à insuffler une dynamique de création d’emplois, notamment qualifiés. La BAD salue, toutefois, le plan de relance industrielle et la création du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, un outil institutionnel stratégique au service d’une nouvelle accélération du développement industriel, en visant particulièrement l’appui aux PME/PMI.

L’Opinion

Commerce: 70% des grossistes anticipent une stabilité du volume des ventes au 2ème trimestre 2023

Les anticipations de 70% des grossistes affichent une stabilité du volume global des ventes pour le 2ème trimestre 2023 et une hausse selon 20% d’entre eux, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à la hausse prévue des ventes dans le « Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac » et le « Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication », explique le HCP dans une note sur les enquêtes trimestrielles de conjoncture pour les secteurs des services marchands non financiers (SMNF) et du commerce de gros. Les commandes prévues pour le T2-2023 seraient d’un niveau normal selon 81% des chefs d’entreprises, fait savoir la même source.

L’Opinion

Province de Sidi Kacem: 90 projets réalisés dans le cadre du programme III de l’INDH

Un total de 90 projets ont été réalisés dans la province de Sidi Kacem dans le cadre du programme III de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) relatif à l’inclusion économique des jeunes au titre de la période 2019-2023, a indiqué le gouverneur de la province, El Habib Nadir. Intervenant lors d’une réunion du Comité provincial pour le développement humain (CPDH) de Sidi Kacem, Nadir a fait savoir que la contribution de l’Initiative à ces projets est de l’ordre de 11 millions de dirhams. Selon Nadir, la mise en œuvre optimale de ce programme nécessite le développement d’une méthode de travail basée sur la proximité à l’égard des jeunes entrepreneurs et leur accompagnement, la simplification des procédures, l’adaptation aux spécificités régionales et la recherche de nouveaux partenaires.