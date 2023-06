MRE/Comptes financiers détenus au Maroc: l’échange d’informations n’est pas pour tout de suite, Protection sociale : un prêt additionnel de 350 millions de dollars de la Banque mondiale, AMO : les détails des financements innovants proposés…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 13 juin 2023:

L’Économiste

MRE/Comptes financiers détenus au Maroc: l’échange d’informations n’est pas pour tout de suite

La perspective des échanges d’informations à des fins fiscales entre administrations marocaine et européenne fait trembler la diaspora marocaine. En particulier, les MRE détenant des comptes financiers au Maroc. Les biens immeubles n’étant pas concernés puisqu’ils sont taxés dans leur pays de localisation.

Le Matin

Protection sociale : un prêt additionnel de 350 millions de dollars de la Banque mondiale au Maroc

Le conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé, le 9 juin, un financement additionnel de 350 millions de dollars destiné à accentuer et amplifier les activités du Projet de réponse d’urgence de la protection sociale face à la Covid-19 du Maroc, en complément du Programme initial de 400 millions de dollars approuvé et décaissé en 2020, annonce un communiqué de la Banque mondiale.

Aujourd’hui le Maroc

AMO : les détails des financements innovants proposés

Des financements innovants sont d’ores et déjà proposés dans le cadre de la généralisation de l’Assurance-maladie obligatoire (AMO). La Chambre de commerce britannique au Maroc a organisé récemment une conférence hybride sous le thème « Financement de la santé au Maroc: entre progrès et défis» avec la participation d’intervenants de premier plan à l’instar de Abdelouahab Belmadani, directeur de la planification et des ressources financières au sein du ministère de la santé et de protection sociale, Dr. Ilham Mouhlal, directrice des affaires médicales au sein de la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), Said Addi, chef de la division des secteurs sociaux à la direction du budget au sein du ministère délégué du budget, et Myriem Tamimy, présidente de l’Association des entreprises de médicaments au Maroc (LEMM) et directrice générale de GSK Maroc et Tunisie.

L’Opinion

Negev Forum: il devrait se tenir la mi-juillet au Maroc

Le deuxième rassemblement du Negev Forum aura probablement lieu, la mi-juillet au Maroc, a déclaré un responsable diplomatique au média israélien Times of Israel. La date précise sera fixée lors de la prochaine réunion du comité directeur de l’organisme à six États. Il est presque certain que le nom sera changé en quelque chose de plus régional et moins spécifique à Israël, mais la décision finale sur le nom n’a pas encore été prise, dit le responsable, fait savoir la même source. Le Forum du Néguev rassemble Israël et ses partenaires de l’Accord d’Abraham – les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc – ainsi que les États-Unis et l’Égypte.

Al Bayane

A l’heure de la discorde et des crises superposées, Marrakech s’érige en havre d’humanisme

Dans un contexte mondial où les conflits et des crises complexes ne cessent de se multiplier, et où les tendances à l’extrémisme, à la division et au rejet de l’autre prévalent, le Maroc a choisi, comme à l’accoutumée, de faire entendre la voix de la raison, de la sagesse et de l’humanisme en accueillant, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, organisée du 13 au 15 juin à Marrakech par l’Union interparlementaire et le Parlement marocain.