Finances: des directions à la recherche de patrons, programme Tayssir: début du 1er versement des bourses, sociétés régionales multiservices: la Fédération nationale des travailleurs de l’énergie s’inquiète…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 26 avril 2023:

L’Économiste

Finances: des directions à la recherche de patrons

Le ministère de l’Economie et des Finances continue d’insuffler du sang neuf dans les principales directions. Cette fois, c’est au tour de la Direction du budget, de l’Agence judiciaire du Royaume et de l’Office des changes de connaître des changements à leurs têtes. La Direction du budget est considérée comme la plus importante direction du ministère qui accompagne les stratégies sectorielles et coordonne la préparation et l’exécution des lois de finances. Quant à l’Agence judiciaire du Royaume (AJR), elle est occupée actuellement par Mohamed Kasri, qui a été proposé par le Parlement (Chambre des conseillers) au nom du RNI pour intégrer la Cour constitutionnelle. En tout cas, ces changements vont impulser une nouvelle dynamique au sein d’un département qui se retrouve au carrefour de toutes les réformes lancées par le gouvernement. Des nominations qui vont susciter des ambitions de promotion dans les rangs du ministère, surtout si les postes vacants sont accordés à des profils maison.

Les Inspirations Éco

Programme Tayssir: début du 1er versement des bourses

Le démarrage du premier versement des bourses aux bénéficiaires du programme Tayssir,qui a commencé mardi 25 avril au titre de l’année scolaire 2022-2023, devrait redonner le sourire à de nombreux parents d’élèves en ces temps difficiles! Cette aide sociale, permettant aux familles en difficulté financière d’envoyer leurs enfants à l’école, de subvenir à leurs besoins et de les maintenir dans le système éducatif tombe à pic, au lendemain de la célébration de l’Aïd EL Fitr. « Tayssir » est un programme social lancé par l’État en 2008.

Le Matin

Sociétés régionales multiservices: la Fédération nationale des travailleurs de l’énergie s’inquiète

A voir les réactions et les positions des syndicalistes du secteur de l’énergie, la quasi-unanimité observée lors de l’adoption de la loi n°83.21 relative aux sociétés régionales multiservices à la Chambre des conseillers laisse perplexe. En effet, les syndicats, notamment le plus fort du secteur, la Fédération nationale des travailleurs de l’énergie (FNTE), affiliée à l’UMT, ne voit pas d’un bon œil le fait de retirer la distribution de l’électricité à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE). Il est vrai que le syndicat a milité, lors de l’examen du projet en loi en commission, pour que certaines dispositions qui concernent le personnel de l’ONEE soient amendées de manière à sauvegarder ses intérêts, mais il n’en demeure pas moins «préoccupé», par le sort qui sera réservé au personnel, mais aussi par le devenir de l’Office, explique le président de la FNTE, Mohamed Zeroual.

L’Opinion

Energie nucléaire: pourquoi le Maroc s’intéresse-t-il aux SMR?

Propre, pilotable, compétitive, l’énergie nucléaire fait son grand retour dans le monde comme énergie d’appoint pour relever le défi de la transition énergétique. Le Maroc, qui s’engage pleinement dans le chantier des énergies propres, cherche à trouver une alternative au charbon dans la production d’électricité, étudiant de plus en plus l’option du nucléaire. Dans cette optique, la ministre de l’Energie Leila Benali étudie la possibilité d’adopter le nucléaire nouvelle génération, avec les Small Modular Reactors(SMR). Plus agiles et moins coûteux, ces petits réacteurs pourront s’intégrer facilement dans le paysage électrique marocain. Les conditions techniques et réglementaires sont déjà réunies, il suffit de miser sur le bon prototype parmi les 80 en cours de développement dans le monde.

Maroc Le Jour

Les recettes fiscales en hausse de 4,8% à fin mars

Les recettes fiscales ont affiché une hausse de 4,8% à fin mars, pour totaliser plus de 73,63 milliards de dirhams (MMDH), soit un taux de réalisation de 28,8% par rapport aux prévisions de la loi de finances (LF), selon le ministère de l’Economie et des Finances. Les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, y compris la part supportée par les collectivités territoriales, se sont chiffrés à près de 4,4 MMDH, contre 5,5 MMDH à fin mars 2022, indique le ministère dans un document sur la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) de mars 2023.

Al Yaoum almaghribi

La sécurité maritime au menu du Conseil de gouvernement

Un Conseil de gouvernement se tiendra sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, indique un communiqué du département du chef du gouvernement. Le Conseil examinera trois projets de décret, le premier concerne la Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution – navires de pêche maritime, le deuxième établit les règles de transport aérien des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, tandis que le troisième porte application de la loi relative au Bureau marocain du droit d’auteur et des droits voisins, précise la même source. Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Assahra almaghribia

Les recettes touristiques en devises ont dépassé les 93,6 MMDH en 2022

Les recettes touristiques en devises ont dépassé les 93,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2022, soit une progression de 119% par rapport à 2019, et de 170% par rapport à l’année dernière, a indiqué à la Chambre des conseillers, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. En réponse à une question centrale lors de la séance plénière consacrée aux questions orales mensuelles axée sur la « politique nationale du tourisme », Akhannouch a indiqué qu’en seulement 10 mois, le secteur a récupéré 84% des touristes, comparé à 2019 considérée comme l’année de référence, ce qui représente un taux de récupération supérieur à la moyenne mondiale estimée à 63%