Métiers mondiaux du Maroc, hausse de la consommation de carburants, l’Algérie recadrée par l’UMA… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce vendredi 21 avril:

Métiers mondiaux du Maroc: sept nouveaux secteurs prometteurs, selon l’IRES (Le Matin)

L’Institut Royal des études stratégiques vient de rendre publics les résultats d’une étude portant sur «L’avenir des métiers mondiaux du Maroc». L’étude dresse un diagnostic des six métiers mondiaux du Maroc (automobile, aéronautique, textile et cuir, agroalimentaire, électronique et l’offshoring de services). Il ressort de cette étude que les réformes et plans du Maroc (Pacte national pour l’émergence industrielle, Plan d’accélération industrielle…) ont eu un impact positif sur la perception des investisseurs internationaux envers les six métiers mondiaux du pays. Cependant, l’étude relève que de nouveaux métiers mondiaux ont été identifiés à partir d’une analyse de différents secteurs potentiels, en prenant en compte les avantages compétitifs du Maroc, les évolutions géostratégiques et les enjeux économiques et sociaux. Cette nouvelle liste proposée est composée de sept secteurs d’activité : industrie navale, industrie ferroviaire, électricité verte, chimie verte, industrie pharmaceutique, logistique et transport, artisanat et art culinaire.

Le ministère de la Justice veut en finir avec les faux sinistres (L’Economiste)

Le sujet des faux sinistres a été abordé par Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice à la Chambre des représentants, suite à une question écrite du groupe PAM sur l’existence de bandes organisées, spécialisées dans les faux sinistres, et utilisant de faux documents et de faux témoins. Des bandes qui font perdre aux compagnies d’assurances d’importantes sommes. Le ministre a promis qu’il va livrer une bataille sans merci aux fraudeurs, «qui doivent certainement avoir des complicités quelque part parce qu’il est impossible que personne n ‘ait constaté qu’un usager a déclaré, par exemple, 32 sinistres. Dès qu’une personne déclarera plus d’un sinistre, une alerte sera déclenchée et, le cas échéant, le dossier sera confié au parquet général». Plusieurs dossiers ont été transférés par le ministère de la Justice au parquet général qui, après la Fédération marocaine des sociétés d’assurances, il y a quelques années, a mis en place une plateforme dédiée aux accidents de la circulation.

Carburants: la consommation repart à la hausse! (Les Inspirations Éco)

L’augmentation des recettes de la taxe sur les carburants dope le Trésor, mais la reprise économique reste fragile. En valeur, les recettes de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques se sont élevées à 1,152 milliard de dirhams (MMDH) à fin janvier 2023, à 2,29 MMDH à fin février 2023, pour atteindre 3,904 MMDH à fin mars 2023. À titre de comparaison, la recette de fin mars 2023 est la deuxième plus élevée de cette période, au titre des cinq dernières années, après celle de fin mars 2020 (3,995 MMDH). Concrètement, les chiffres de la Trésorerie générale du Royaume indiquent que la consommation de carburant au Maroc est en train de se redresser, notamment depuis janvier 2023. Une tendance qui se voit confirmée d’un mois à l’autre jusqu’à maintenant. Du point de vue fiscal, cette évolution est une bonne nouvelle pour les finances publiques.

L’UMA répond à l’Algérie concernant sa représentation au sein de l’UA (Al Bayane)

Le Secrétariat général de l’Union du Maghreb arabe (UMA) a publié un communiqué dans lequel il répond à l’Algérie à propos de la nomination de Mme Amina Selmane en tant que représentante de l’Union du Maghreb au sein de l’Union africaine (UA) et de son accueil par le président de l’Union, Moussa Faki Mahamat, auquel elle a remis ses lettres d’accréditation. Le ministère algérien des Affaires étrangères avait attaqué, dans un communiqué dénué d’arguments juridiques et contraire aux us diplomatiques, la décision de nommer Amina Selmane, ainsi que la réception de ses lettres d’accréditation par le président de l’Union africaine. La nomination Selmane « coïncide avec la prolongation du mandat du Secrétaire général, Taïeb Baccouche, qui a demandé à plusieurs reprises la nomination d’un successeur, la dernière fois étant à l’occasion du Sommet arabe en Algérie, au cours duquel les parties concernées ont négligé de l’inviter pour répondre à sa demande bien qu’il ait reçu une invitation officielle du Secrétaire général de la Ligue des États arabes », a insisté le Secrétariat général de l’UMA.

Exposition à Rabat de posters de mobilisation contre le mariage d’enfants (Maroc Le Jour)

Une exposition de posters de mobilisation contre le mariage d’enfants visant à mettre la lumière sur cette pratique néfaste à l’égard des femmes et des filles a été initiée au siège de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) à Rabat. L’inauguration de cette exposition, organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), en partenariat avec la BNRM, et avec le soutien d’Affaires mondiales Canada, s’inscrit dans le cadre de la clôture de la campagne IDONT contre le mariage d’enfants. A cette occasion, la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar, a indiqué que cette initiative entre dans le cadre des grands efforts déployés par Maroc en matière d’amélioration des conditions de l’enfant et de lutte contre le mariage des mineurs.