presse nationale parue ce mardi 25 avril 2023:

L’Économiste

Flambée des prix: les mises en garde de la Comader

En dépit des difficultés qui se sont répercutées sur le coût du panier de la ménagère, le président de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (Comader), Rachid Benali a insisté sur le fait qu’on «doit s’estimer heureux d’avoir encore ces niveaux de prix. Ça aurait pu être pire». Car, au-delà de la responsabilité des intermédiaires dans la flambée des prix, d’autres facteurs structurels ont favorisé cette situation. Cette situation est liée notamment aux effets du changement climatique, qui touche plusieurs pays, particulièrement ceux de la Méditerranée. La problématique structurelle du stress hydrique n’a pas été anticipée, même si elle était prévisible. La réalisation des objectifs du Plan Maroc vert nécessitait la mobilisation des ressources hydriques. En face, le Plan national de l’eau n’a pas suivi, souligne Benali, invité au Ftour-débat de L’Economiste.

Les Inspirations Éco

Omra, Hajj: employeurs généreux, fisc reconnaissant

Le tourisme spirituel vers les lieux saints en Arabie Saoudite est un business sûr pour les voyagistes marocains. Au moins 10 à 15% des 600 agences de voyage du Royaume se sont positionnées sur cette niche très dynamique du marché. Pour nombre d’entre elles, le pèlerinage serait même la principale source de revenus. En 2019, année de référence en raison de la parenthèse liée à la pandémie de la Covid, le marché de la Omra et du Hajj pesait 1,9 milliard de dirhams. Ce montant représente l’équivalent des dotations en devises, selon le relevé de l’Office des changes. En moyenne, les dépenses de voyages de pèlerinage s’élèvent à 1,8 milliard de dirhams entre 2015 et 2019, année de référence. En 2002, ces dépenses étaient trois fois inférieures, soit 556 millions de dirhams. L’extension des classes moyennes supérieures a permis d’élargir la clientèle capable de supporter financièrement le coût du pèlerinage.

L’Opinion

Marchés de gros: la réforme face au diktat des intermédiaires!

“Le premier marché de gros qui servira de pilote est celui de Rabat. Il est pratiquement prêt et nous donnera les premiers indicateurs afin de faire des corrections, pour ensuite installer les autres”. C’est Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, qui s’exprime ainsi, répondant, lors d’une émission sur Medi1 TV, à une question sur la réforme des marchés de gros au Maroc. Des projets assez similaires sont envisagés dans la plupart des grandes villes marocaines, notamment dans la commune de Sidi Bouaâthmane dans la province de Rehamna, ainsi qu’à Meknès, Agadir et Berkane. La nouvelle stratégie agricole “Génération Green 2020-2030” prévoit la réalisation de 12 marchés de gros modernisés. Les 39 marchés de gros répertoriés au niveau national, répartis sur 32 provinces et préfectures, commencent à traîner une très mauvaise réputation. Ils sont aujourd’hui associés à la spéculation et à des lieux où les intermédiaires font régner leur loi, non sans conséquences sur la hausse des prix des produits de consommation. En témoigne la flambée actuelle.

Le Matin

La campagne agricole menacée par la canicule et la rareté des pluies

La vague de chaleur annoncée par la direction de la météorologie nationale augure mal de la saison agricole en cours, qui se présentait pourtant relativement bien, grâce aux précipitations enregistrées au début de l’hiver. En effet, le prochain épisode caniculaire prévu cette semaine risquerait d’impacter négativement les récoltes espérées l’été prochain, surtout celles des grandes cultures. Selon des experts agricoles consultés par «Le Matin», la forte chaleur pourrait compromettre la croissance normale des céréales semi-tardives et des légumineuses. D’autant plus que l’actuelle campagne agricole, bien que nettement meilleure que la précédente, reste marquée par la sécheresse : au 30 mars 2023, si le cumul des précipitations est en hausse de 15,6% par rapport à la campagne précédente, il est en revanche en baisse de 17,3% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Maroc Le Jour

Aides directes: 130 MDH déboursés durant le premier trimestre 2023

Quelque 75.868 veuves et 125.989 orphelins ont bénéficié du programme d’aide directe au cours du premier trimestre 2023, pour un montant de 130.590.000 dirhams, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. Durant le premier trimestre 2022, ils étaient 74.851 veuves et 121.350 orphelins à bénéficier de ce programme, pour un montant de 127.417.500 dirhams, a rappelé Baitas qui répondait aux questions des journalistes lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement.Le rythme des prestations offertes augmente chaque fois que le besoin au fonds d’aide aux veuves se fait sentir, a-t-il ajouté.

Assahra almaghribia

Dialogue social: Akhannouch reçoit une délégation de la Confédération Démocratique du Travail

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu une délégation de la Confédération Démocratique du Travail (CDT), conduite par le premier vice-secrétaire général de la centrale syndicale, Khalid Alami Lahouir. Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre du round d’avril du dialogue social, a permis d’aborder les mécanismes à même d’améliorer le pouvoir d’achat des citoyens et de répondre aux aspirations de la classe des travailleurs, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement. L’accent a également été mis sur l’attachement du gouvernement à promulguer une série de textes importants, dont le code du travail et la loi relative à l’exercice du droit de grève, dans le cadre d’une approche participative, et ce en droite ligne de l’engagement gouvernemental pour l’institutionnalisation du dialogue social, érigé en choix stratégique conformément à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI et en respect des engagements sociaux contenus dans le programme gouvernemental, ajoute la même source.