Viandes rouges: tout sur les bovins importés, transport touristique: les vacances d’été, entre espoir et crainte, coopération parlementaire: renforcer les relations Royaume Uni-Maroc…, voici la revue de presse du mercredi 12 avril 2023:

L’Économiste

Viandes rouges: tout sur les bovins importés

«Le gouvernement a mis en place une série de mesures pour assurer l’approvisionnement du marché local en viandes rouges et faire reculer le prix. Parmi ces mesures, la suspension des droits de douane et la suppression de la TVA à l’importation des bovins», souligne d’emblée Nabil Chaouki, directeur de développement des filières de production au ministère de l’Agriculture. «Les bovins proviennent du Brésil, d’Espagne et de France. Concernant les ovins, ils sont importés d’Espagne. Un premier contingent de 2.800 têtes est arrivé le 25 mars dernier au port de Jorf Lasfar en provenance du Brésil. S’en suivent deux autres cargaisons en avril, précise Nabil Chaouki. Interrogé sur la qualité de ces viandes, le responsable précise que ces animaux ont été soumis à tous les tests requis. Et d’ajouter, «un contrôle rigoureux a été opéré par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires pour s’assurer de la bonne santé et qualité du produit».

Les Inspirations Éco

Transport touristique: les vacances d’été, entre espoir et crainte

Les grandes vacances d’été s’annoncent électriques pour les professionnels du secteur du transport touristique. «Ballotés» entre les ministères du Tourisme et du Transport, les transporteurs disent ne plus savoir à quel saint se vouer. «Nous sommes marginalisés et exclus de toutes les grandes décisions qui engagent le secteur», s’indigne un membre de la Fédération nationale du transport touristique au Maroc (FNTT). En réalité, les transporteurs touristiques ne réclament pas prioritairement une enveloppe spéciale. Leur principale préoccupation, c’est «le harcèlement des banques». En effet, depuis l’avènement de la crise du Covid-19, plusieurs entreprises de transport touristique sont en contentieux avec les banques ou les organismes de financement, et font l’objet de mises en demeure ou de procédures de saisie conservatoire....

Le Matin

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma : comment la région entend booster sa dynamique économique

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma entend franchir un nouveau pas dans son processus de développement économique. La région planche, en effet, sur la mise en place d’un observatoire de veille stratégique et d’intelligence territoriale et un Fonds régional pour le soutien des entreprises, l’attractivité de l’investissement et la redynamisation du marché de l’emploi. Le cabinet Mazars Audit et Conseil prend ainsi en charge la conception du fonctionnement du projet d’Observatoire alors que Massyn Holding a été investi de la mission d’élaboration de la stratégie de communication du futur Fonds régional de soutien aux entreprises.

L’Opinion

Agadir: lancement de la 2è édition du programme « Awrach » à Souss-Massa

Le lancement de la 2è édition du programme AwrachAwrach, visant la création d’environ 12.000 emplois dans le cadre de grands et petits chantiers publics temporaires au niveau de la région Souss-Massa, a eu lieu à Agadir. S’exprimant lors de la cérémonie de lancement de ce programme, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, a souligné que le programme « Awrach 2 » vise à créer 12.000 emplois au niveau de région et à renforcer le bilan ambitieux et prometteur du programme « Awrach 1 ». Le programme Awrach 2″ se distingue notamment par des formations en chantiers durables ainsi que l’intégration des migrants en situation régulière, a-t-il souligné.

Al Bayane

Liaison fixe à travers le détroit de Gibraltar: 43è session du comité mixte

Le comité mixte maroco-espagnol pour la liaison fixe à travers le détroit de Gibraltar a tenu sa 43ème session sous la présidence du ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, et de la ministre espagnole des Transports, de la mobilité et de l’agenda Urbain, Raquel Sánchez Jiménez. « L’objectif principal de la session est de fixer les principes et les grands axes du plan de travail commun SNED/SECEG 2023-2025 porté par une vision partagée de mobilisation en synergie des réseaux scientifiques et techniques, tant au niveau national dans chaque pays qu’au niveau international, afin de capitaliser les grandes réalisations passées mais également d’opérer les ruptures d’évolutions nécessaires grâce aux avancées de l’état de l’art dans les domaines du projet », indique un communiqué du ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Maroc Le Jour

Coopération parlementaire: renforcer les relations Royaume Uni-Maroc

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, a eu des entretiens avec la présidente du Groupe d’amitié parlementaire Royaume-Uni – Maroc, Heather Wheeler, axés sur les moyens de renforcer les relations de coopération parlementaire entre le Maroc et le Royaume-Uni. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur la consolidation des relations historiques et culturelles unissant les deux pays au fil des siècles, l’examen des moyens de renforcer la coopération parlementaire, notamment par le biais de l’institutionnalisation des relations bilatérales et multilatérales, de la création d’espaces de dialogue, de l’échange d’expériences et d’expertises, outre la présentation de l’expérience parlementaire des deux pays et la discussion des questions d’intérêt commun, indique un communiqué de la chambre des représentants.

Libération

Province d’Azilal: deux corps ensevelies sous terre suite à l’effondrement d’une grotte dans la région de « Tamguinant »

Deux corps sans vie ont été retrouvés ensevelis sous terre, suite à l’effondrement d’une grotte dans la région de “Tamguinant” dans la commune d’Agoudi N’Lkhair relevant du cercle d’Azilal, a-t-on appris auprès des autorités locales. Les autorités locales et les éléments de la gendarmerie royale ont été alertés par un individu qui a avancé que deux de ses compagnons sont tombés, dans la nuit du 9 au 10 avril 2023, dans ladite grotte, selon les mêmes sources. Aussitôt avisés, les autorités et les différents services sont intervenus pour secourir les personnes concernées qui ont été retrouvées sans vie sous les décombres, a-t-on ajouté.

Al Massae

La crise des viandes rouges soulève des interrogations sur l’Aïd Al Adha

A quelques mois de l’Aid Al Adha, certaines informations obtenues par le journal laissent entendre que la crise actuelle des viandes rouges dont souffre le Maroc pourrait s’aggraver dans un avenir proche, en raison de la pénurie qui serait générée par un nombre insuffisant d’ovins. Une source du journal se demande si le gouvernement va également recourir à nouveau, comme il l’a fait avec les bovins qu’il a importés pour réduire les prix, à importer 3 millions de têtes d’ovins pour couvrir les besoins des ménages marocains à l’occasion de cette fête religieuse. Vu le problème de l’augmentation des prix des produits de première nécessité et la grave pénurie des ovins, les responsables devraient traiter cette crise avec une sorte de sagesse et de prévoyance afin de contrôler la situation, a estimé cette source.