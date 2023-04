La revue de presse du lundi 10 avril

Tourisme réceptif: les prix des prestations s’envolent, inflation: “La communication de crise et l’esprit de leadership manquent à l’appel », syndicats des pharmaciens : réunion infructueuse avec la tutelle, la grève de jeudi maintenue…, voici la revue de presse de ce lundi 10 avril 2023:

L’Économiste

Tourisme réceptif: les prix des prestations s’envolent

La destination Maroc est-elle en train de devenir trop chère? « Nous ne sommes plus en mesure de proposer à nos donneurs d’ordre à l’étranger des packages avec les mêmes tarifs qu’avant. Ils sont surpris par les niveaux de prix atteints par les différentes prestations touristiques. Tout a augmenté», affirme un voyagiste. Le package touristique en question comprend l’hébergement, la restauration, le transport, les frais de visite des monuments et des guides. Ainsi, pour un circuit de 10 jours, par exemple, comprenant Rabat, Chaouen, Midelt, Erfoud, Merzouga, Ouarzazate, Marrakech et Casablanca, le tarif chez un transporteur touristique majeur d’Ouarzazate est de 30.000 DH au lieu de 22.000 DH. Il faut entendre que ces prix concernent la saison touristique 2023-2024. «La hausse du gasoil ne peut pas expliquer à elle seule tout cet écart. D’ailleurs, le prix du carburant a commencé à baisser», se plaint le voyagiste…..

Les Inspirations Éco

Inflation: “La communication de crise et l’esprit de leadership manquent à l’appel »

La hausse des prix des denrées alimentaires au Maroc “s’explique par un sentiment général de nécessité de revue des prix à la hausse (esprit d’inflation), et par la répercussion des surcoûts supportés par certains fournisseurs sur les prix de vente publics”, a indiqué Youssef Guerraoui Filali, président du centre marocain pour la gouvernance et le management. D’autre part, les spéculations entre fournisseurs et revendeurs, l’opportunisme en temps de crise de certains délinquants et le manque de contrôles publics au niveau des sources de production et points focaux de distribution de masse favorisent les pratiques non éthiques de hausse de prix et d’explosion des marges de ventes et de bénéfices. “Nous avons besoin de stratèges et de visionnaires dans la présente coalition gouvernementale. Néanmoins, la communication de crise et l’esprit de leadership manquent à l’appel, et demeurent nécessaires dans les circonstances actuelles”, a jugé Guerraoui Filali dans un entretien au journal.

Le Matin

Syndicats des pharmaciens : réunion infructueuse avec la tutelle, la grève de jeudi maintenue

Malgré leur réunion vendredi dernier avec le ministre de la Santé, les centrales syndicales représentant le secteur de la pharmacie ont décidé de maintenir la grève nationale prévue pour ce jeudi. Les pharmaciens se disent toutefois prêts à revoir leur programme de grève, notamment la grève de deux jours consécutifs annoncée précédemment, si le ministère interagit favorablement dans les prochains jours avec leurs revendications.

L’Opinion

Appel au gouvernement pour relever la cadence des réformes

Le Comité exécutif du parti de l’Istiqlal, qui a tenu sa réunion ordinaire jeudi dernier, souligne l’extrême importance des interventions du gouvernement et des pouvoirs publics pour contrôler l’inflation et maîtriser la hausse des prix, sans lesquelles l’inflation aurait atteint des niveaux plus élevés. Il appelle le gouvernement à relever le niveau de la vigilance et le suivi rapproché des marchés nationaux afin d’assurer l’effectivité des règles de concurrence loyale, et de lutter contre le monopole, ainsi qu’à réaliser des réformes structurelles en suspens, telles que la réforme des marchés de gros, et la réduction des circuits de commercialisation et de distribution. Il souligne également la nécessité d’accélérer l’activation du mécanisme de soutien monétaire direct aux familles nécessiteuses, tout en continuant à améliorer les revenus dans le cadre du dialogue social, compte tenu des conditions difficiles que traversent de larges franges de familles marocaines.

Maroc Le Jour

Marrakech : Focus sur la feuille de route stratégique nationale du tourisme 2023-2026

Une réunion de travail élargie destinée à la présentation des grands axes de la feuille de route stratégique au niveau national pour le secteur du tourisme au titre de la période 2023-2026 et les moyens mobilisés pour sa mise en oeuvre efficiente, a été tenue, vendredi à Marrakech, en présence d’un aréopage d’acteurs institutionnels, de responsables, d’élus, de professionnels et de partenaires concernés. Présidée par la ministre du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, cette rencontre est la première étape d’une tournée régionale, occasion de rencontrer l’ensemble des parties prenantes pour débattre et échanger autour du contexte général et des moult axes et objectifs de cette feuille de route nationale du tourisme.

Bayane Al Yaoum

L’UMT condamne la hausse excessive des prix et appelle le gouvernement à agir

L’Union marocaine du travail (UMT) a fermement dénoncé la persistance de la hausse excessive des prix des produits alimentaires, de consommation et des services, et a fermement condamné son impact sur le pouvoir d’achat des Marocains. Il a appelé le gouvernement à abolir en partie et progressivement la TVA appliquée aux produits de première nécessité, réduire la taxe intérieur de consommation (TIC), procéder à une augmentation générale des salaires et réduire l’impôt sur le revenu. Dans un communiqué, le syndicat a jugé insensé et inacceptable de se cacher derrière le paravent des fluctuations internationales et de la crise énergétique pour justifier l’érosion continue du pouvoir d’achat des salariés, de la classe moyenne et des catégories vulnérables et pauvres.

Al Ahdath almaghribia

Coopération sécuritaire entre le Maroc et les Etats-Unis: nouvel épisode

Le directeur général de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu, vendredi à son bureau à Rabat, le directeur de l’Agence de renseignement américaine (CIA), William Burns, qui était accompagné de certains de ses principaux collaborateurs et de l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar. Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre des réunions bilatérales entre les deux parties, a porté sur l’évaluation de la situation sécuritaire et des risques qui y sont associés au niveau régional, et sur l’examen des menaces et défis sécuritaires découlant de la situation tendue dans certaines régions du monde, outre le suivi et l’anticipation des menaces émanant des organisations terroristes, notamment dans la région sahélo-saharienne, indique un communiqué de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).