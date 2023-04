La revue de presse hebdomadaire du samedi 8 avril

Viol de Tiflet, le verdict de la honte, Israël : Le début de la fin?, financement de l’entreprise: les fonds d’investissement encore à la traîne…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 8 avril 2023:

Telquel

Viol de Tiflet, le verdict de la honte

“Horreur absolue”, “injustice inadmissible”… les mots ne manquent pas pour qualifier le verdict rendu par le tribunal de Rabat le 20 mars dernier. Trois hommes de 25, 32 et 37 ans ont été condamnés à 18 et 24 mois de prison pour les viols répétitifs, dans la région de Tiflet, d’une enfant de 11 ans qui est tombée enceinte. “Ça nous met hors de nous, fustige Stéphanie Willmann, avocate cofondatrice de l’ONG MRA (Mobilising for rights associates) basée à Rabat, et pourtant les juges ont agi dans un cadre juridique puisque le Code pénal leur donne le droit de faire ça”. À savoir accorder des circonstances atténuantes aux accusés, notamment dans les cas de violences sexuelles. Dans cette affaire, les magistrats ont estimé que les trois hommes, pourtant reconnus coupables de “détournement de mineure” et “d’attentat à la pudeur avec…

Le Canard Libéré

Israël : Le début de la fin?

Depuis quelques semaines, une grande peur traverse les cercles du pouvoir israélien, celle de l’effondrement de l’État hébreux. Une peur alimentée par les manifestations gigantesques provoquées par la très controversée réforme de la Justice portée par le Premier ministre Benyamin Netanyahou et son gouvernement d’extrême droite. La mobilisation contre ce projet, considéré par ses contempteurs comme une attaque frontale contre la démocratie israélienne, ne faiblit pas. Malgré une « pause» dans le processus législatif décrétée le 27 mars par M. Netanyahou pour donner une «chance […] au dialogue» et désamorcer la colère de ses concitoyens, ces derniers continuent de battre le pavé, réclamant rien de moins que le retrait du texte…

Finances News hebdo

Financement de l’entreprise: les fonds d’investissement encore à la traîne!

Le système de financement des entreprises au Maroc a encore du mal à s’aligner sur le standard des économies modernes. En effet, le marché des capitaux ne parvient toujours pas à prendre les devants sur les crédits bancaires traditionnels. Et, malheureusement, cette situation risque de perdurer encore, puisque dans «l’essentiel des financements qui se font en faveur des entreprises marocaines aujourd’hui, l’écrasante majorité provient des banques», a notamment rappelé Mohamed El Kettani, vice-président du Groupement professionnel des banques du Maroc et PDG d’Attijariwafa bank. En 2022, les banques ont accordé 504 milliards de DH de crédits aux entreprises, croissance de 12% par rapport à fin décembre 2021, alors que les fonds d’investissement ne sont parvenus à accompagner que 240 entreprises, avec un cumul d’investissements de seulement 10 Milliards de DH.

Maroc hebdo

Mohamed Saadi: « Il est urgent de procéder à une refonte globale de la Moudawana »

“Au vu de l’évolution de la société marocaine où la présence et le rôle des femmes gagnent en importance et à la lumière des nombreuses défaillances mises en lumière par vingt années de mise en application du nouveau code de la famille, il devient urgent de procéder à une refonte globale de ce dernier”, notamment en renonçant définitivement à l’idéologie patriarcale qui le caractérise, en interdisant le mariage des mineures et la polygamie et en garantissant l’égalité femme-homme en matière de tutelle des enfants, a affirmé Mohamed Said Saadi, économiste et ancien secrétaire d’État chargé de la Protection sociale. L’égalité en matière d’héritage, indispensable à l’édification d’une société basée sur la justice et l’équité, “devrait devenir une réalité pour peu que l’on privilégie l’effort de réinterprétation et de recontextualisation des textes religieux”, a-t-il ajouté dans un entretien à la publication.

La Nouvelle Tribune

L’ONMT présente son nouveau plan d’action “light In Action”

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a présenté aux professionnels du tourisme « Light In Action », son plan d’action pour la période 2023-2026 dans le cadre d’une nouvelle édition des « Tourism Marketing Days ». Ce nouveau plan d’action de l’ONMT s’inscrit dans le cadre de la nouvelle feuille de route du secteur acté le 17 mars dernier par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et le président de la Confédération nationale du Tourisme (CNT), en présence du Chef du Gouvernement. L’ONMT ambitionne ainsi de contribuer à la stratégie du ministère de tutelle visant à atteindre 17,5 millions d’arrivées touristiques d’ici trois ans et d’intégrer le Maroc dans le top 10 des destinations touristiques les plus appréciés au monde à horizon 2026.

Challenge

Fruits et légumes : Les professionnels lancent un SOS au chef du gouvernement

Le collectif des Associations des producteurs et des producteurs exportateurs de fruits et légumes a saisi de toute urgence le chef du gouvernement dans une missive officielle concernant les risques qui pèsent sur leur filière. Dans une lettre adressée au chef du gouvernement, l’écosystème des fruits et légumes fait part de la situation préoccupante que vit la filière. Considéré comme le fleuron de l’agriculture marocaine, ce secteur est, d’après les propos des signataires de la missive, dans « une situation très préoccupante » et « se retrouve actuellement à la limite de l’impasse ».