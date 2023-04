Casablanca explore de nouveaux modes de transport, oléiculture biologique: « Le seul atout du secteur est … son archaïsme », dématérialisation des procédures : le ministère de la Justice lance quatre nouveaux services électronique…, voici la revue de presse du mardi 11 avril 2023:

L’Économiste

Casablanca explore de nouveaux modes de transport

La commune de Casablanca envisage le déploiement de nouveaux modes de mobilité durable. La SDL Casa Transports vient en effet de lancer un appel d’offres relatif à la réalisation d’une étude d’opportunité et de faisabilité de ce projet. Il s’agit de modes de déplacement complémentaires de l’offre de transports en commun actuelle (Tram/Busway/ bus). Parmi ces nouveaux services figurent le covoiturage, l’auto-partage, la location de vélos/motos, les trottinettes… Ces modes de transport permettent d’améliorer l’intermodalité et peuvent dans certains cas remplacer l’offre de transport collectif sur certains quartiers peu denses. Ces nouveaux services peuvent être mis en place via un partenariat public// privé. (délégation de service ou contrats de gestion) ou à travers la mise à disposition du cadre réglementaire ou un environnement favorisant une offre de mobilité privée….

Les Inspirations Éco

Oléiculture biologique: « Le seul atout du secteur est … son archaïsme »

Certes, le créneau de l’agriculture biologique ou culture propre regorge de potentialités. Particulièrement prisé à l’international, il ne cesse de croître partout à travers le monde, mais au Maroc, il peine à décoller. À défaut de moyens, cette niche est loin d’être à l’apogée de ses potentialités. En effet, le ministère de tutelle, qui a longtemps prêché le bio, tablait sur un objectif de 100.000 ha à l’horizon 2030 dont 40.000 ha dès 2020, toutes cultures confondues. Or, actuellement on reste loin du compte, avec moins du quart de la superficie projetée. Si l’olivier fait partie des principales espèces cultivées en mode bio, le Maroc est à la traîne par rapport à d’autres pays oléicoles, et ce, en dépit de la subvention du processus de certification. “Le seul atout du secteur oléicole marocain est paradoxalement son archaïsme”, a jugé Noureddine Ouazzani, fondateur et responsable de l’Agro-pôle olivier de Meknès, dans un entretien au journal.

Le Matin

Dématérialisation des procédures : le ministère de la Justice lance quatre nouveaux services électronique

Le ministère de la Justice a lancé lundi quatre nouveaux services électroniques. Il s’agit d’une plateforme pour le dépôt des demandes de grâce et de liberté conditionnelle, d’une plateforme pour la gestion des services proposés par les huissiers, notamment la notification et l’exécution des jugements, d’une version améliorée de la solution mobile «Mahakim» et d’un espace pour le ministère de la Justice au niveau de la plateforme «Chikaya». D’autres services sont dans le pipe en partenariat avec la CNSS, les banques et d’autres acteurs institutionnels. L’objectif est de garantir un accès facilité à la justice et de renforcer la modernisation et la transparence du secteur.

L’Opinion

Le Maroc, parmi les exportateurs à la croissance la plus rapide au monde

Les exportations de fruits et légumes marocains ont atteint un volume de 1.607.000 tonnes au cours de la saison 2021-2022, soit une augmentation de 13 % par rapport à une année auparavant. Parmi ces exportations, la tomate se taille la part du lion avec un taux de 50%, soit 670.000 tonnes, faisant du Maroc l’un des exportateurs les plus importants de cet aliment dans le monde, et ce, malgré les contraintes climatiques qui ont fortement ravagé la production. Pour faire face aux aléas climatiques, les autorités marocaines ont, d’ailleurs, limité l’exportation de tomates, en fixant un quota d’exportation à 700 tonnes par jour avant d’arrêter toutes les exportations de tomates rondes.

Libération

Cherté des prix: l’USFP appelle le gouvernement à prendre en compte le “profond marasme populaire”

Le Bureau politique de l’USFP, qui a tenu sa réunion vendredi, a invité les parties gouvernementales responsables à la nécessité et plutôt l’impératif de l’interaction avec le profond marasme populaire occasionné par cette vague de cherté. Il a considéré que le gouvernement est responsable devant le peuple marocain de toutes ses décisions qui en traitent fort modérément les conséquences fâcheuses et ne manifestent que faiblement la solidarité supposée être l’un des fondements de l’édification de l’Etat social. Il a estimé à ce propos que l’attitude de recherche individuelle de solutions affichée par chaque composante du gouvernement séparément, ne consolide nullement la confiance dans sa capacité de trouver les solutions requises et d’assumer sa responsabilité constitutionnelle, politique, morale et collective.

Al Ahdath almaghribia

« Poisson à prix raisonnable », une initiative pour 22 villes à un prix à partir de 17 DH/kg

Malgré une hausse excessive des prix qui a touché toutes les denrées alimentaires, les armateurs en haute mer au Maroc s’efforcent de faire aboutir l’initiative « Poisson à prix raisonnable », qui souffle cette année sa 3e bougie. Cette initiative, menée en partenariat avec le ministère de la pêche, a pu atteindre son objectif souhaité, qui est d’entrer dans 22 villes marocaines, d’y établir des points de vente sans intermédiaires et de fournir des poissons de toutes sortes à des prix à partir de 17 dh/kg. L’objectif est de rendre accessible la variété du poisson surgelé aux ménages marocains à des prix préférentiels et sans intermédiaire. Al Ahdath almaghirba a constaté une interaction positive des citoyens avec cette initiative dans les villes d’Agadir, Casablanca, Tiznit, Dakhla et Khénifra, où des points de vente ont été mis en place, et qui ont trouvé de l’écho chez les citoyens et les responsables de ces villes.

Al Bayane

L’ONMT obtient le Travel d’Or de la campagne marketing 2023

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT)(ONMT) a décroché le Travel d’Or de « La campagne marketing 2023 » préférée des Français. « En France, Les « Travel d’Or » sont au tourisme ce que les « César » sont au cinéma ou les « Molière » au Théâtre… Premier prix totalement indépendant, Ils ont pour vocation depuis 2009 de récompenser les entreprises du secteur du Tourisme », indique l’ONMT dans un communiqué. La cérémonie de remise de prix de ces Travel d’Or™ 2023 a mis à l’honneur, pour la 14ème année, les professionnels du voyage, les jeunes pousses et les personnalités du secteur, en saluant leurs compétences ainsi que leur créativité dans leur domaine d’expertise. C’est ainsi que le Maroc a reçu le Travel d’Or de « La campagne marketing 2023″ préférée des français. Le film a été diffusé durant l’événement et félicité par l’ensemble de l’audience », souligne l’Office.