Mondial 2030: MBS a-t-il déjà plié le match ?, la CGEM se met au vert ou encore les Touaregs se révoltent: Le nouveau casse-tête algérien…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 10 juin 2023:

Telquel

Mondial 2030: MBS a-t-il déjà plié le match ?

En séchant au bas de l’accord, l’encre a en même temps dissipé les illusions sur les véritables intentions de sa signature. Le 13 mai dernier, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, et le président de la Fédération saoudienne de football (SAFF), Yasser Al Misehal, annonçaient la signature d’un accord historique de coopération et de développement d’une durée de cinq ans. “Le protocole d’accord entre la CAF et la SAFF souligne la forte volonté des deux organisations de développer des initiatives innovantes et qui visent à long terme à élever le niveau de compétition du football et à développer les compétences des administrateurs du football”, indique le communiqué publié…

Le Canard Libéré

Projet de réforme de la distribution d’eau et d’électricité: un texte opaque qui ne coule pas de source

Un grand saut dans l’inconnu. C’est ce l’impression qui se dégage en parcourant le projet de loi 83.21 sur les sociétés régionales multiservices (SRM), ces nouvelles entités, au nombre de 12 (à raison d’une société par région) destinées à remplacer à partir de 2024 l’office national de l’eau et de l’électricité (ONEE), les régies communales gérées par le ministère de l’Intérieur et les opérateurs de la gestion déléguée comme Lydec et Amendis après expiration de leurs contrats. La majorité des articles de ce texte, adoptée par la deuxième chambre en avril dernier et toujours à l’étude à la première, pèchent par leur caractère vague et imprécis. Pour un secteur aussi stratégique et vital que l’eau, l’électricité et l’assainissement, autant de flou laisse songeur et suscite bien des questions.

Challenge

La CGEM se met au vert

La CGEM et l’Union européenne (UE) ont organisé, aujourd’hui 6 juin à Casablanca, un séminaire sur le thème “le green deal: un pacte vert pour l’Union européenne, le Maroc en tête” en présence de représentants de quatre Directions générales de l’UE : Direction générale du Voisinage et des Négociations de l’Elargissement (NEAR), Direction de l’Environnement, Direction de l’Energie, Direction de la Fiscalité et de l’Union douanière (TAXUD) et Direction de l’Action pour le Climat (CLIMA). Cette rencontre avait pour but de présenter les nouvelles réglementations industrielles et environnementales du Pacte Vert européen ainsi que les opportunités qu’il offre au secteur privé marocain.

La Vie Eco

Une majorité sur la même longueur d’onde

Mis à part les «frictions» qui se font jour, de temps à autre, les partis de la coalition «votent» pour cimenter la cohésion dans l’action gouvernementale. La cuisine interne de la coalition gouvernementale est sujette à toutes les attentions ces dernières semaines. Ses hauts comme ses bas intéressent parce que cela concerne l’action de l’Exécutif. Certes, la toute récente sortie du bureau politique du PAM avait soulevé quelques interrogations, mais il fallait bien s’attendre à des clarifications…

Maroc Hebdo

Les Touaregs se révoltent : Le nouveau casse-tête algérien

Annexées par la France à l’Algérie au même titre que celles du Sahara oriental, les populations de Tamanrasset et de l’Adrar réclament désormais ouvertement leur indépendance. Quelles conséquences pour les pays de la région et notamment pour le Maroc ? En ce début de soirée du 1er juin 2023, les Algériens apprennent via leurs médias officiels la tenue d’un haut conseil de sécurité présidé par Abdelmadjid Tebboune, qui parallèlement à ses fonctions de président de la République occupe également celles de chef suprême des forces armées et de ministre de la Défense nationale…

Finances News

Conjoncture: le tableau n’est pas si sombre que cela

L’ arrêté des comptes nationaux de l’année 2022, publié lundi par le hautcommissariat au Plan, fait ressortir «un net ralentissement de la croissance économique se situant à 1,3% au lieu de 8% l’année précédente», avec des activités non agricoles qui affichent une augmentation de 3% et celles du secteur agricole une baisse de 12,9%. Pour ces premiers mois de l’exercice 2023, la situation économique est toujours pesante, dans le sillage de la conjoncture qui a prévalu l’année dernière, marquée notamment par la faiblesse de la croissance, sur fond de hausse générale des prix.