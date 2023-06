La Fédération nationale des Associations du consommateur passe à l’action et saisit la justice concernant la surtaxation du e-paiement ; La promesse du président de la Knesset Amir Ohana pour appronfondir davantage les relations entre le Maroc et l’Etat hébreu ; La CNOPS bientôt auditée… Une sélection de sujets abordés par la presse nationale ce jeudi 8 juin.

Al Ahdath almaghribia

La charge du paiement électronique de factures supportée par le client: la Fédération des consommateurs saisit les tribunaux

Alors que la Fédération nationale des Associations du consommateur se réunit pour examiner la manière d’aborder les prélèvements imposés par un certain nombre d’entreprises et d’établissements au service de paiement en ligne des factures, le Conseil de la concurrence passerait à une autre étape après avoir mis en garde ces entreprises de ces pratiques « abusives ». Au même moment, après consultation de ses avocats, la Fédération compte saisir la justice pour porter plainte à cet égard. Le Conseil de la Concurrence avait indiqué le mois dernier que certaines entreprises opérant dans différents secteurs d’activités économiques et recourant au service de paiement en ligne de leurs factures via internet, faisaient supporter la charge de ce service à leurs clients en sus de la facture à payer, alors qu’elles en tiraient pleinement profit en réduisant significativement leurs coûts d’exploitation et d’investissement liés au recouvrement de ces factures. Il avait incité ces entreprises à revoir ces pratiques « abusives », qui pourraient fausser « le jeu libre de la concurrence » sur les marchés concernés, tout en menaçant de diligenter des procédures judiciaires à l’encontre des entreprises qui persisteraient dans cette pratique préjudiciable au développement de la concurrence dans les marchés numériques de notre économie.

L’Economiste

La CNOPS bientôt auditée

LA Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS), gestionnaire de l’assurance maladie, fera bientôt l’objet d’un check-up. Un audit opérationnel, de gestion et des performances y sera mené. Le ministère des Finances compte recourir à un prestataire externe pour cette mission qui s’inscrit dans le cadre de la loi sur la réforme des entreprises et établissements publics. Celle-ci vise l’optimisation de l’intervention du secteur public en vue de maîtriser les charges de structure et consolider l’agilité en matière de décisions, de partenariat et de développement des synergies. Elle a également pour but d’assurer leur pérennité par l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de leur action, la rationalisation de leurs charges et la mutualisation de leurs moyens. La loi-cadre a également pour objectif de renforcer la gouvernance.

L’Economsite

Président de la Knesset: Les Relations Maroc et Israël “vont continuer à s’approfondir »

«Les relations entre Israël et le Maroc vont continuer à s’approfondir et je ferai tout mon possible pour y parvenir», a souligné le Président du Parlement israélien, la Knesset, Amir Ohana. “Bien qu’il y ait eu des visites ministérielles au Maroc, il s’agit en effet de la première visite d’un des symboles de l’État d’Israël au Maroc après la signature des accords d’Abraham”, a ajouté Ohana, notant qu’au cours de la visite, il envisage de “mettre en évidence divers éléments de la relation parlementaire” et de “promouvoir l’échange de délégations entre les parlements”. “Nous avons l’intention de signer un protocole d’accord qui renforcera la coopération entre les parlements et l’échange de délégations”, a insisté le Président de la Knesset dans un entretien accordé au journal.

Le Matin

Transformation digitale de l’agriculture : la stratégie nationale confiée à un groupement de cabinets

C’est fait. Le département de l’Agriculture vient de retenir le groupement de cabinets Compétences Conseil et DIGIUP pour la conception et l’élaboration de la feuille de route devant piloter le chantier de transformation digitale du secteur agricole dans le cadre de Génération Green. Coût de la prestation : 3,5 millions de dirhams. La stratégie digitale en projet concernera aussi bien les institutions de gouvernance que les exploitations agricoles et toute la chaîne de valeur des filières agricoles.

Le Matin

Facultés à accès ouvert : bientôt des Instituts thématiques d’excellence, le premier sera dédié au secteur de l’eau

À partir de la rentrée prochaine, les établissements universitaires à accès ouvert proposeront des formations d’excellence, à l’image des formations dispensées par les écoles à accès régulé. Il est ainsi prévu de créer des instituts thématiques de recherche pour répondre aux besoins socio-économiques prioritaires. Le premier verra le jour dans les prochaines semaines et sera dédié au secteur de l’eau. C’est ce qu’a révélé Hamid Bouabid, directeur de la recherche scientifique et de l’innovation au ministère de l’Enseignement supérieur. Le haut responsable intervenait mardi lors d’une table ronde organisée par le Conseil supérieur de l’éducation et de la formation et de la recherche scientifique en marge du Salon du livre.