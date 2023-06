Carburants: Les raisons de la hausse des prix, Généralisation de l’anglais au collège : le Maroc a besoin de 5.000 licenciés en anglais par an, IA au Maroc : Un chantier prometteur où tout reste à faire…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 5 juin 2023:

L’Économiste

Carburants: Les raisons de la hausse des prix

La question des prix des carburants revient sur le devant de la scène. En cause, une nouvelle hausse des prix à la pompe depuis jeudi dernier. Le prix du litre d’essence a augmenté de près de 0,26 DH et celui du diesel de 0,15 DH. Des hausses légères, mais qui impactent les coûts du transport et de production de quasiment toutes les activités économiques. Augmentation des cours des produits pétroliers raffinés à l’international, pression fiscale, marges bénéficiaires des distributeurs… Et ce sont les consommateurs qui trinquent!

Le Matin

Généralisation de l’anglais au collège : le Maroc a besoin de 5.000 licenciés en anglais par an

Au Maroc, l’heure est à la généralisation de l’enseignement de l’anglais au collège. Dès la prochaine année scolaire, la langue de Shakespeare sera enseignée aux collégiens avec un taux de couverture de 10% pour la première année secondaire et de 50% pour la deuxième année. Ce chantier, qui répond aux objectifs de la loi-cadre 51-17 et de la feuille de route 2022-2026 pour la réforme du système éducatif, renvoie néanmoins aux besoins en ressources humaines nécessaires à son déploiement. Avons-nous suffisamment d’enseignants qualifiés pour dispenser l’enseignement de l’anglais dans ces proportions ? Selon l’ancien ministre de l’Éducation nationale, Saïd Amzazi, «on doit être à pas moins de 5.000 licenciés en anglais par an» pour que soit mené à bien ce plan.

Al Bayane

La plateforme «Moukawala Raqmiya» voit le jour

La plateforme nationale «Moukawala Raqmiya», un système d’auto-évaluation de la maturité digitale des entreprises marocaines, a été lancée, jeudi à Marrakech, dans le cadre des travaux de la première édition de «GITEX AFRICA Morocco». Lancée par l’Agence de Développement du Digital (ADD), en partenariat avec le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration dans le cadre du chantier « Digital PME », cette plateforme s’adresse aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), tous secteurs confondus.

L’Opinion

IA au Maroc : Un chantier prometteur où tout reste à faire !

La première édition de GITEX Africa 2023, organisée à Marrakech du 31 mai au 2 juin, a été l’occasion de présenter les avancées de l’Intelligence Artificielle (IA) au Maroc. Venues des douze régions, plusieurs startups ont pris part à cette messe en vue d’apporter des solutions innovantes et intelligentes aux différentes problématiques qui entravent le développement des secteurs clés tels que la santé, la finance ou encore l’agriculture.

Maroc Le Jour

Les recettes fiscales augmentent de 4% à fin avril 2023

En réponse à une question centrale sur « la situation des finances publiques » lors de la séance hebdomadaire des questions orales, Lekjaa a affirmé que hormis les recettes de l’impôt sur les sociétés (IS), qui ont été exceptionnelles en 2022 (+10,5 MMDH comparativement à 2021) et n’ont reculé que légèrement, les autres recettes fiscales ont enregistré des hausses significatives.