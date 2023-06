Protection des consommateurs: un projet de loi vient d’être déposé au secrétariat général du gouvernement ; «La Caisse de compensation ne connaîtra pas de réforme cette année », tranche Fouzi Lekjaâ ; Les présidents des Chambres de commerce, d’industrie et des services (CCIS) appellent à l’élargissement de leurs prérogatives… voici une sélection de sujets abordés par la presse nationale ce mercredi 7 juin.

L’Economiste

Protection des consommateurs : une nouvelle réforme au SGG

Un projet de loi vient d’être déposé au secrétariat général du gouvernement par le ministère de l’Industrie et du Commerce. Il vise à combler les grosses lacunes de la loi n°31-08 édictant des règles de protection du consommateur qui mettaient les usagers dans une position de proie à des pratiques à la limite de l’illégal. La nouvelle disposition introduite par le projet de loi prévoit l’organisation de ventes en soldes au cours de deux périodes de deux semaines chacune au moins ou deux mois au plus. Un texte réglementaire devra fixer les dates de la tenue des ventes en soldes. Les offres promotionnelles pourront être organisées pendant quatre semaines tout au plus, réparties au cours de l’année à la guise du commerçant. Il va de soi qu’aucune date ne pourra être fixée pour les ventes de liquidation qui interviennent dans le cas, par exemple, de la fermeture d’un commerce ou du changement d’activité.

L’Economiste

Caisse de compensation: la réforme reportée

«La Caisse de compensation ne connaîtra pas de réforme cette année en raison des fluctuations des cours que connaissent les matières premières sur le marché mondial». Fouzi Lekjaâ ne mâche pas ses mots devant les députés lors des questions orales de la Chambre des représentants lundi dernier. Toutefois, le ministre chargé du Budget précise sa pensée en affirmant que quiconque dit que cette réforme est définitivement annulée a absolument tort. Car, les réformes qui améliorent les ressources et les conditions pour aider les couches défavorisées seront réalisées. Une occasion de remettre les pendules à l’heure à l’égard de députés du PJD qui affirment que le nombre des bénéficiaires des anciens ramedistes est en train d’être réduit à 4 millions de personnes au lieu de plus de 7 auparavant. Pour le ministre, les marges financières dont nous disposons nous permettent de les prendre en charge.

Le Matin

Les CCIS veulent des prérogatives décisionnelles, le gouvernement veut plus d’implication dans la création des richesses

Les présidents des Chambres de commerce, d’industrie et des services (CCIS) appellent à l’élargissement de leurs prérogatives. Pour eux, il est temps de moderniser et réhabiliter ces structures en leur conférant des pouvoirs décisionnels au lieu des rôles consultatifs qu’elles jouent actuellement. Lors d’une rencontre tenue hier à Casablanca en présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, le débat était houleux, tellement les vues étaient divergentes. Mais en définitive, la volonté de réformer les CCIS a primé sur tout le reste.

L’Economiste

Comment stimuler la compétitivité à l’export

Le contexte inflationniste devrait bientôt prendre fin. Un tel scénario dicte à des pays comme le Maroc de saisir de nouvelles opportunités, notamment les marchés à l’export. Selon une analyse récente du Policy Center for the New South, le Maroc gagnerait à renforcer et diversifier son offre exportable. Il y a encore des gisements de compétitivité et de potentiel inexploité. Pour aller plus vite, cette nouvelle dynamique est tributaire de réformes tant sur le plan institutionnel que réglementaire et normatif.. Ce qui passe aussi par l’amélioration du climat des affaires et l’attractivité d’une nouvelle génération d’investissements… Théoriquement, la nouvelle charte de l’investissement devra apporter des éléments de réponse. Encore faut-il enclencher l’adhésion et la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes (opérateurs économiques, patronat, administration, institutionnels, gouvernement…).

Al Bayane

Aïd Al Adha 2023 : le mouton « dresse » ses cornes

L’édition 2023 de l’Aïd du mouton amplifie les inquiétudes de tout un chacun. Le mouton proposé l’année dernière à 3000 dirhams revient cette année à plus de 4500 dirhams et celui de 4000 dhs ne se négociera pas à moins de 6000 dhs. Il faut dire que les propos de Mohamed Sbaniyouli, éleveur de moutons laissent perplexes. Le gouvernement n’a pas accompagné les éleveurs dans cette conjoncture difficile marquée par la sécheresse récurrente et la montée en flèche des prix de vente des aliments composés. Il précise que le soutien annoncé par le ministère de tutelle est juste formel voire insignifiant vu l’ampleur des préjudices causés par les effets de la sécheresse et de l’inflation. Pour lui, 100 têtes de moutons sont subventionnées à l’équivalent de 180 kilo d’orges, soit à peine la consommation de deux jours. Et d’ajouter que le coût journalier d’aliments de bétail par tête est passé de 8 dhs à 20 dhs aujourd’hui.

Rissalat Al Ouma

Guerre de Corée (1950-53) : la mémoire des combattants marocains honorée à Séoul

Le moment était solennel dans son intensité, noble dans son symbolisme et profond dans sa portée. La Corée du Sud rend un hommage appuyé, lors d’une cérémonie à Séoul, à des soldats marocains tombés sur le champ de bataille lors de la guerre de Corée (1950-53). Un hommage amplement mérité pour ces hommes en uniforme, qui ont bravé l’éloignement de la mère patrie pour aller volontairement combattre dans une contrée aussi lointaine que mystérieuse aux côtés des Coréens et d’autres nationalités, sous la bannière de l’ONU et au nom de la défense des valeurs de liberté, de démocratie et de justice. Soixante-Dix ans après le pénible épisode de la guerre de Corée, la mémoire de Mohamed Benkaddour Lasri et Julien Djian a été ainsi honorée de la plus belle manière.