Lors d’une interview accordée à beIN Sports, le défenseur central des Lions de l’Atlas Nayef Aguerd est revenu sur plusieurs points de sa carrière mais surtout sur ce qui attend l’équipe nationale: la Coupe d’Afrique des Nations.

Nayef Aguerd ou la success-story 100% marocaine. Il a commencé sa carrière au sein de l’Académie Mohammed VI de football, aujourd’hui, le défenseur centrale joue au plus haut niveau du ballon rond: la Premier League.

Il a également été auteur d’une excellente campagne lors du dernier mondial avec les Lions de l’Atlas. Ce jeudi, beIN Sport a publié une interview avec l’international marocain. Ce dernier est revenu sur sa carrière en club et ses réalisations en sélection à quelques jours du début de la fameuse Coupe d’Afrique des Nations qui se jouera en Côte d’Ivoire.

نايف أكرد في لقاء خاص مع beIN SPORTS#الدوري_الإنجليزيhttps://t.co/o9tOnx6V34 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 4, 2024

Au Mondial 2022, le Maroc a brillé de mille feux, et ce, grâce à une solide défense. La charnière centrale ainsi que les deux latéraux ont été des joueurs clés lors de cette messe. Pour Aguerd, “Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Romain Saïss et Yassine Bounou font partie des piliers de l’EN”.

Il a également tenu à rappeler les différents changements implantés sous l’ère Regragui. Dans ce sens, le vice-patron de la charnière centrale affirme “qu’il n’existe pas de joueur “star” dans le groupe. C’est cette mentalité qu’a instauré Walid Regragui. La seule star c’est l’équipe”. D’ailleurs, si les Lions de l’Atlas ont créé l’exploit en Coupe du monde c’est en partie grâce à cette mentalité: “on était tous là pour mouiller le maillot et défendre les couleurs du Royaume”.

المنتخب الوطني يواصل استعداداته لكأس أفريقيا Ongoing efforts for our #AtlasLions 🦁#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/fnY1rMBcQJ — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 4, 2024

Quant à cette CAN qui débutera dans quelques jours, c’est avec cette même mentalité que l’équipe nationale abordera la compétition. “Actuellement on est vu comme l’équipe à abattre par tout le monde. Je l’ai ressenti lors du match amical contre le Brésil qui est une des plus grandes sélections du monde. Pour cette CAN, on compte y aller confiant tout en restant modeste et en respectant tous nos adversaires”, explique Aguerd.

Dans cette interview, celui qui évolue à West Ham n’a pas tari d’éloges son sélectionneur. Le joueur a comparé sa dernière CAN sous la houlette de Vahid Halilhodzic avec celle de cette année avec Regragui. De plus, il promet un tout autre niveau cette édition. “Actuellement, on sent que l’EN s’est développée depuis 2019 et continue de le faire la preuve? Le parcours historique au Mondial 2022”, assure-t-il.

Quant aux chances des Lions de l’Atlas, Aguerd semble avoir sa petite idée, lui qui “n’aime pas vraiment spéculer avant les grandes compétitions”. “Je pense que notre groupe est fin prêt pour bien entamer ce tournoi continental”, espère Aguerd.

La Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire débutera le 13 janvier 2024. Les protégés de Regragui logent dans le groupe F aux côtés de la RD Congo, la Tanzanie et la Zambie. Les Lions de l’Atlas ne feront leur entrée en lice que le 17 janvier face aux Taifa Stars.