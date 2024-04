La sélection nationale marocaine de futsal, fraîchement couronnée championne d’Afrique pour la troisième fois consécutive, se maintient à la 8e place mondiale, selon la dernière mise à jour du Futsal World Ranking.

Le Maroc conserve sa 8e place mondiale au classement Futsal World Ranking. Du haut de leur 1.536 points, les hommes de Hicham Dguig devancent l’Ukraine (1.466 points) et la France (1.444 points) dans le top 10 mondial. Ils sont devancés par le Brésil, l’Espagne, le Portugal, la Russie, l’Argentine, l’Iran et le Kazakhstan.

Toutefois, cela pourrait changer dès le mois prochain, les Lions de l’Atlas ayant récemment remporté la CAN pour la 3e fois consécutive.

Sur le plan continental, le Maroc domine toujours le ranking loin devant l’Egypte (1.109 points), l’Angola (1.082), la Libye (1.066) et la Mozambique (891). Avec le nouveau sacre continental, l’équipe marocaine devrait creuser encore plus l’écart avec les autres nations africaines.

Pour rappel, Hicham Dguig et ses protégés se sont qualifiés pour la Coupe du monde de futsal de la FIFA. Celle-ci se jouera à 24 équipes et aura lieu en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre prochains. Le Maroc représentera l’Afrique lors de cette messe mondiale aux côtés de l’Angola, finaliste de la CAN, et de la Libye, 3e de la dernière édition.