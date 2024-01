Nayef Aguerd pourrait quitter la Premier League dès cet hiver pour s’envoler vers l’Arabie Saoudite. L’international marocain intéresse également des clubs en Europe.

Le défenseur central du onze national pourrait finir en Saudi Pro League. Selon le reporter de Sky Sports News, Dharmesh Sheth, un club saoudien, qui a préféré garder l’anonymat, piste Nayef Aguerd.

Unnamed Saudi club interested in West Ham United defender Nayef Aguerd. West Ham only likely to do business IF replacement can be found. Al Ittihad tried to sign Aguerd in the summer. Aguerd now with Morocco squad for AFCON #WHUFC

— Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) January 2, 2024