Hier jeudi, la Ligue Europa a fait son retour et avec elle, les internationaux marocains évoluant en Europe. Plusieurs de ces derniers se sont démarqués avec leurs clubs respectifs. Des buts, des passes décisives ainsi que des performances brillantes étaient au rendez-vous.

La deuxième journée de la Ligue Europa a eu lieu ce jeudi au grand bonheur des amateurs du ballon rond. Au vu du nombre d’internationaux marocains évoluant dans des clubs européens, les fans des Lions de l’Atlas ont été servis hier.

Pour cette journée de phase de poules de la compétition, l’Olympique de Marseille accueillait au Vélodrome le club anglais de Brighton. C’était l’une des affiches les plus attendues de cette soirée footballistique.

Lors de cette rencontre, deux marocains ont foulé la pelouse. Il s’agit d’Amine Harit et d’Azzedine Ounahi qui jouent pour le club phocéen. Le premier a été titulaire dans le 11 du nouveau coach Gennaro Gattuso.

Amine Harit’s Europa impact 🇲🇦🎩 2 #UEL games, 3 assists 👊 pic.twitter.com/8Q1mUvGWmr — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 6, 2023

Harit a même livré une passe décisive au bout de la 20e minute transformée en but par le joueur Jordan Veretout. Quant à Ounahi, ce dernier n’est entré en jeu qu’à la 51e minute. Avec une note de 6.6 sur Sofascore, le jeune Lions de l’Atlas n’était vraisemblablement pas dans son assiette. La rencontre s’est terminée sur un score nul (2-2) alors que l’OM menait déjà (2-0) à la 20e minute.

Du haut de ses 36 ans, Nordin Amrabat n’a toujours pas dit son dernier mot. C’est en effet grâce à une de ses passes décisives que son club a pu revenir au score. Son équipe, AEK Athènes FC jouait contre l’Ajax d’Amsterdam (1-1).

🚨 Nordin Amrabat est TITULAIRE pour affronter l’Ajax ! pic.twitter.com/8I67nP1S3y — SOCCER212 (@SCCR_212) October 5, 2023

Titulaire indiscutable des Hammers de West Ham, Nayef Aguerd a sorti une de ses plus belles prestations. Celui qui a l’habitude de jouer défenseur central s’est retrouvé sur le flanc gauche pour ce match contre le club de Fribourg. Après un premier but du brésilien Lucas Paqueta et l’égalisation du club allemand, c’est bel et bien un but d’Aguerd qui a permis à son équipe de remporter la partie (1-2).

Nayef heads it home for the Hammers ⚒️ pic.twitter.com/aisLrxFQFX — West Ham United (@WestHam) October 5, 2023

De son côté, Amine Adli continue de régaler. Son club, le Bayer Leverkusen a fait le déplacement hier soir pour son match contre le norvegien Molde FK. Cette rencontre a connu la victoire du club d’Adli (1-2). D’ailleurs, c’est sur une passe du Lion de l’Atlas que son club a ouvert le score.

Amine Adli depuis qu’il a choisi le Maroc (6 matchs – 3 titularisations) : 2 buts – 4 passes décisives. 🇲🇦🦁 pic.twitter.com/i30AELsY7P — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) October 5, 2023