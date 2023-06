Le défenseur marocain du club anglais de West Ham, Nayef Aguerd, a été retenu dans l’équipe type de la saison 2022/23 de Ligue Europa Conference, dont il vient de remporter le titre, a annoncé jeudi l’Union européenne de football (UEFA).

👕✨ Introducing the 2022/23 UEFA Europa Conference League Team of the Season, as selected by UEFA’s Technical Observer panel.

Who would be your captain? ©️🤷‍♂️#UECL #UECLfinal pic.twitter.com/6SUaoc6lXH

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 8, 2023