Dans une récente interview accordée à la chaîne CNN, l’international marocain, Nayef Aguerd rend hommage à sa mère et au coach Walid Regragui.

Dans un entretien accordé à la chaîne CNN, le Lion de l’Atlas, Nayef Aguerd, est revenu sur l’exploit de l’équipe nationale lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. L’occasion d’évoquer l’importance de sa mère et du coach Walid Regragui dans sa vie tant professionnelle que personnelle.

« Au Maroc, nous avons la chance d’avoir un manager comme Walid Regragui. Je le connais depuis que j’ai 17 ans. Je ne veux pas parler de lui en tant que personne car je ne m’arrêterais pas. Il est incroyable. Il connaît chaque joueur, est proche de chacun d’eux », décrit le défenseur de West Ham.

« Oui nous jouons au foot, nous remportons des trophées, mais la chose la plus importante, c’est qu’après les matchs, il s’agit d’un homme avec qui je peux aller boire un café, parce que c’est une bonne personne », ajoute-t-il, précisant que le coach et sa mère sont les personnes qui ont le plus d’influence sur lui.

Et de développer: « Je vois ma mère comme une super-woman. Elle a tout fait pour moi. Je n’ai pas grandi dans une famille riche mais elle m’a appris quelque chose: Ne dis jamais que tu es pauvre car il n’y a pas que l’argent qui compte. Nous ne sommes pas pauvres, nous avons notre santé, notre intelligence, nous pouvons étudier, nous avons nos trois repas par jour, nous sommes bien… pourquoi dis-tu pauvre? Mais pour être honnête au fond de moi je me disais que si, nous étions pauvres. Elle me répondait alors pense-le mais ne le dis pas. »

En évoquant la prouesse extraordinaire des Lions de l’Atlas au dernier Mondial, le journaliste mentionne aussi les très remarquées célébrations, les danses sur le terrain des joueurs avec leurs mamans.

« Ce n’était pas quelque chose que nous avions planifié avant la compétition. Quand tu vas à l’école, et que tu as une bonne note, tu vas le dire à ta maman. C’est pareil au football, nous avons gagné le premier match et nous voyions nos mamans regarder le match. À ce moment-là, tu es comme un enfant, tu veux danser, partager ta joie avec elle. C’était simplement ça », explique-t-il.

« Maintenant, ma mère me demande toujours la date de la prochaine compétition », ajoute-t-il en souriant.

Et de conclure: « Beaucoup de joueurs ont des buts. Je ne parle pas de ceux vis-à-vis du boulot ou des clubs mais des buts que tu as avec toi-même, des buts personnels. Le mien est de rendre ma mère fière depuis que je suis petit. Et ça ne changera jamais. J’ai 27 ans et même quand j’en aurai 35, mon but sera toujours de la rendre fière, même si je dois arrêter le football et exercer une autre activité, et ce, jusqu’à mon dernier souffle. »