Une manifestation pour dénoncer le meurtre commis par les garde-côtes algériens sur les deux Marocains, Bilal Kissi et Abdelali Mchiouer, est prévue ce dimanche à Paris.

Ce sit-in, à l’initiave d’un collectif de Marocains établis en France et visant à « dénoncer cet acte barbare du pouvoir algérien », aura lieu dimanche 10 septembre à partir de 14h00 au parvis des droits de l’Homme au Trocadéro.

« Venez nombreux dimanche 10 septembre place du Trocadéro à 14h pour dénoncer l’Etat criminel et lâche qu’est l’Algérie de Abdelmajid Tebboune. Soutien aux familles de Bilal et Abdelali, abattus par les garde-côtes algériens », a écrit, mardi soir, Samira Sitaïl, l’ancienne directrice de l’information de 2M sur X (ex-Twitter).

Sur les réseaux sociaux, plusieurs Marocains et de binationaux se sont joints à cette forme de protestation, affirmant qu’ils viendront nombreux à cette manifestation.

Une plainte a été déposée par les avocats de la famille des deux vacanciers tués mardi en mer par la marine algérienne près de Saïdia, notamment pour assassinat.

« La rupture des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République algérienne, à l’initiative de cette dernière, ne saurait justifier la commission du moindre crime et, encore moins, l’impunité de ses auteurs », écrivent dans un communiqué Me Chergui et Me Ghizlane Mouhtaram qui défendent la famille au Maroc.