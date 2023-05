Lors d’une manifestation organsiée le 7 mai à Paris, censée commémorer les massacres du 8 mai 1945, une poignée d’Algériens ont proféré des insultes contre le Maroc. Des actes qui se répètent à satiété et qui sont passibles de poursuites judiciaires.

Une fois de plus, des Algériens ont saisi une manifestation à Paris pour déverser leur haine envers le Maroc. Alors que le rassemblement avait pour thème la commémoration de l’assassinat de 45.000 Algériens à Sétif, Guelma et Kherrata pendant la colonisation française, certains manifestants ont brandi des caricatures du roi Mohammed VI et les ont piétiné.

07/05/2023 Pourquoi personne ne dénonce ces insultes devenues habituelles des algériens 🇲🇦 envers les Marocains 🇲🇦 et leur Roi ?

Comment les algériens 🇩🇿 peuvent-ils organiser des manifestations haineuses en plein Paris 🇫🇷 sans que personne ne s’indigne ? https://t.co/j802yV0VJ7 pic.twitter.com/zzDe97MFYZ — 🇲🇦🇲🇦 (@maghrib_awalan) May 7, 2023

Des images désolantes, d’autant plus que des enfants étaient de la partie.

07/05/2023 Dans une manifestation similaire à celle du 19/03/2023, les algériens 🇩🇿 ont réitéré leurs comportement haineux envers le Maroc 🇲🇦 à Paris ce dimanche.

Sur la vidéo on peut voir des algériens petits et grands dansants sur des caricatures du Roi du Maroc 🇲🇦 Mohammed VI. pic.twitter.com/7EPHh790mp — 🇲🇦🇲🇦 (@maghrib_awalan) May 7, 2023

Cependant, des manifestants Kabyles ont retiré les affiches offensantes, plus tard dans la journée, peut-on voir dans une autre vidéo.

Les marocains ont pas eu le courage de sortir soutenir le peuple kabyle pour son independance.

Aujourd’hui le peuple kabyle a fait ce que vous n’avez pas eu le courage de faire.

Les affiches qui souillent votre roi ont été retiré et emporté par le peuple kabyle !

Vive le MAK !!♓️ pic.twitter.com/ACJdvL1S1I — Samarkand (@Samarkandy1) May 7, 2023

Le 19 mars dernier, un sit-in pro-gouvernement algérien à Paris, censé commémorer la signature des accords d’Evian et dénoncer « toute ingérence étrangère », s’est rapidement transformé en rassemblement anti-Maroc. Les participants y ont proféré des insultes racistes envers les Marocains et brandi des pancartes haineuses contre le royaume et ses institutions.

Une pétition a d’ailleurs été lancée pour engager des poursuites judiciaires à l’encontre des responsables de ces actes « racistes ». « Nous appelons les autorités compétentes à prendre des mesures fermes pour prévenir de tels événements à l’avenir et à promouvoir le respect et la tolérance envers toutes les communautés, sans exception », demandent les signataires de la pétition, ayant déjà récolté plus de 900 signatures.