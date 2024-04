La France « envisage d’autres mesures » de sanctions contre les colons israéliens « coupables de violences sur des civils palestiniens » en Cisjordanie, a fait savoir jeudi la présidence française, à l’issue d’un appel téléphonique entre Emmanuel Macron et le roi de Jordanie Abdallah II.

« S’agissant de la Cisjordanie, les deux dirigeants ont fermement condamné les récentes annonces israéliennes en matière de colonisation, qui étaient contraires au droit international », a indiqué la présidence dans un communiqué.

Emmanuel Macron « a rappelé que des premières mesures avaient été prises contres des colons coupables de violences sur des civils palestiniens, et que la France envisageait d’autres mesures, en concertation avec ses partenaires », a-t-on ajouté de même source.

En février, Paris avait dit avoir adopté des « sanctions » à l’encontre de 28 « colons israéliens extrémistes » coupables de « violences contre des civils palestiniens en Cisjordanie ». Ces 28 individus sont « visés par une interdiction administrative du territoire français », selon le ministère des Affaires étrangères.

Et la semaine dernière, l’Union européenne a imposé des sanctions à quatre colons israéliens et à deux groupes de militants israéliens « extrémistes » pour des violences commises contre des Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem.

Depuis le début de l’année, près de 1.100 ha ont été déclaré « terres domaniales » par les autorités israéliennes – déjà deux fois plus que sur l’ensemble de 1999, jusque-là année-record. Ce statut confère au gouvernement le contrôle de leur utilisation, aboutissant inévitablement à en priver d’accès les Palestiniens de Cisjordanie.

Par ailleurs, Emmanuel Macron et Abdallah II « ont évoqué la situation humanitaire catastrophique à Gaza » et « marqué leur plus vive inquiétude face à la perspective d’une offensive israélienne sur Rafah, où sont réfugiés plus d’1,5 million de personnes, et réitéré leur opposition à cette opération ».

« Tous deux ont insisté sur la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat et durable afin de permettre l’acheminement massif de l’aide d’urgence et la protection des populations civiles », a ajouté la présidence française.

M. Macron a également « rappelé que la libération des otages retenus par le Hamas était une priorité absolue pour la France ».