La Confédération africaine de football (CAF) a désigné cette année deux grands clubs marocains pour le trophée CAF Awards 2023.

Il s’agit du Wydad (WAC) et du Raja de Casablanca (RCA), deux mastodontes du football marocain. Ils ont été nommés aux côtés de huit autres clubs, à savoir le « Chabab Riadhi Belouizdad » et « l’Union sportive de la médina d’Alger » (Algérie), l’Espérance de Tunis (Tunisie), « Al Ahly » (Egypte), « ASEC Mimosas » (Côte d’Ivoire), « Mamelodi Sundowns Football Club » et « Marumo Gallants Football Club » (Afrique du Sud), ainsi que le « Young Africans Sports Club » (Tanzanie).

The best of the best. 🔝

Your nominees for Club of the Year (MEN) award are here!#CAFAwards2023 pic.twitter.com/dCsMG8rNae

— CAF (@CAF_Online) November 1, 2023