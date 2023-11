Les Lions de l’Atlas ont été nommés, avec mérite et sans surprise, pour le prix de la meilleure équipe nationale de l’année par la Confédération africaine de football (CAF).

Outre la sélection nationale, demi-finaliste de la dernière coupe du monde au Qatar, neuf autres équipes ont été également nommées pour le CAF Awards 2023.

Your 🔟 nominees for National Team of the Year (MEN) award are in! 🌍 #CAFAwards2023 pic.twitter.com/NGUlVIG93g — CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

Il s’agit du Sénégal, la Guinée Bissau, le Cap Vert, la Tanzanie, la Gambie, la Mauritanie, la Guinée Équatoriale, le Mozambique et la Namibie.

Par ailleurs, le sélectionneur national, Walid Regragui, a été naturellement nominé pour le prix de l’entraîneur de l’année, aux côtés de Marcel Koller (Al Ahly), Juan Micha Obiang (Guinée équatoriale), Tom Saintfiet (Gambie), Baciro Candé (Guinée Bissau), Amir Abdou (Mauritanie), Aliou Sissé (Sénégal), Pape Thiaw (Sénégal -CHAN), Amir Abdou (Mauritanie) et Abdelhak Benchikha (USM Alger).

The masterminds behind it all. 🧠 Your nominees for Coach of the Year (MEN) award.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/Ne4m583Rji — CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

La CAF a annoncé, hier mardi, que la prestigieuse cérémonie des CAF Awards, qui va récompenser les meilleurs talents du continent au titre de l’année 2023, se tiendra le 11 décembre prochain à Marrakech.

Lors de cette très attendue cérémonie, la CAF procèdera à la remise de ses prix au titre de l’année 2023, notamment les prix des meilleurs joueur et joueuse africains de l’année (Ballon d’Or Africain), des meilleurs joueur et joueuse interclubs, du jeune joueur, de la meilleure équipe nationale, du meilleur entraîneur, du meilleur club et du but de l’année.